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Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
30.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По его информации, количество заразившихся составляет 17 029 206 человек, умерли 667 011. Всего выздоровели 9 948 163 инфицированных. Больше всего заражений (4 426 982 выявленных случая) зафиксировано в США. Далее по числу заражений следует Бразилия (2 552 265).
По данным официального Telegram-канала Министерства здравоохранения Беларуси, по состоянию на 30 июля в стране зарегистрированы 67 665 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 288 586 тестов. Выздоровели и выписаны 61 765 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 553 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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