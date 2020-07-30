Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси выздоровели 61 765 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19 В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 61 тыс. 765 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 67 тыс. 665 человек с положительным тестом на...

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 61 тыс. 765 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 67 тыс. 665 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведен миллион 288 тыс. 586 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 553 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.