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В Беларуси выздоровели 61 765 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19

30.07.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 61 тыс. 765 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 67 тыс. 665 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведен миллион 288 тыс. 586 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 553 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
 
 
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В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 61 тыс. 765 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 67 тыс. 665 человек с положительным тестом на...
 
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