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Бизнес все еще неполноправный собеседник в диалоге с властью

31.07.2020 06:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Налоговые платежи, проверки, неравные условия хозяйствования – вот только часть проблем белорусского бизнеса, которая отнюдь не способствует улучшению делового климата в стране.

За 26 лет отношения между властью и бизнесом в различные периоды складывались по-разному.

Предприниматели до сих пор помнят, как в 1995 году Александр Лукашенко произнес показательную фразу, во многом характеризующую отношение к бизнесу государства: «Их надо стряхнуть, как вшивых блох!».

Что говорить, белорусскому бизнесу часто приходилось нелегко. Несмотря на ряд позитивных моментов в вопросах ведения бизнеса, перечислять проблемы, тормозящие развитие предпринимательства в стране, можно очень долго.

Из наболевшего

Как заметила в комментарии «Ежедневнику» директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич, отношения между государством и бизнесом за годы складывались по-разному.

«Нужно признать, что были хорошие нормативно-правовые акты, Директива №4 и Декрет №7, которые давали надежду бизнесу в развитии, облегчили условия для начинающих предпринимателей», – отметила Тарасевич.

Однако у действующего бизнеса, признала она, до сих пор существует ряд проблем, которые снижают конкурентоспособность отечественного товаропроизводителя по сравнению с другими странами.

«Например, проблема фискальной нагрузки. Это даже не налоговые платежи, а, к примеру, идентификационные контрольные марки, которые клеятся на чай, напитки, воду и т.п. Они в структуре себестоимости на дешевый чай иногда доходят до 20%», – рассказала Жанна Тарасевич.

Также болезненный вопрос для бизнеса – обязательные отчисления в ФСЗН, когда работник отчисляет 1% от своей зарплаты, а наниматель уплачивает еще 34% процента, и это, высокая нагрузка. Тарасевич убеждена, что нужно перейти к перераспределению нагрузки между работником и нанимателем, но пока в этом направлении ничего не сделано.

Эксперт озвучила еще одну проблему – неравенство форм собственности по отдельным нормативно-правовым актам.

«Также существует значительная закредитованность экономики, большие проблемы с точки зрения взаиморасчетов. И это, прежде всего, идет от того, что бюджет не всегда вовремя рассчитывается с бизнесом, и далее уже начинается клубок проблем», – добавила представительница бизнес-союза.

Предприниматель не стал собственником

Как констатируют бизнес-союзы, белорусский бизнес также лишен сегодня возможности выкупа арендуемых объектов.

«Мероприятия, направленные на так называемую малую приватизацию, на выкуп арендуемых помещений, не сработали. То есть основная масса производственной и торговой недвижимости сегодня находится в руках государства и коммунальных служб», – констатировал в беседе с «Ежедневником» председатель общественного объединения «Белорусский союз предпринимателей» Александр Калинин.

Также белорусские предпринимательские союзы убеждены, что уровень арендной платы, заданный базовой арендной величиной, завышен.

Калинин сослался на опрос, который показал, что 41% опрошенных МСБ отнесло высокие арендные ставки к основным проблемам белорусского бизнеса. Также от 8% до 20% в себестоимости продукции малых предприятий занимает доля арендной платы.

Ожидания не оправдались

Напомним, что больно ударила по бизнесу и вспышка коронавируса. Тяжелее всего пандемию COVID-19 переживали туризм, пассажирские перевозки и сфера услуг.

Эксперты подчеркивают, что ожидания бизнеса по поводу поддержки от государства в условиях пандемии не оправдались.

Из положительного Жанна Тарасевич назвала принятие Мингорисполкомом решения о снижении арендной платы на 20%, если у организации снизилась выручка на 40%. Она считает, это была действенная норма.

А вот отсрочка по налогам и арендной плате – это временная мера, считает Тарасевич.

«Предприятия понимали, что даже если брать отсрочку, все равно заплатить не сегодня, так завтра придется», – отметила она.

«Поэтому сказать, что у нас был высокий уровень поддержки, нельзя. Она была только кое-где и для кое-кого. Все субъекты хозяйствования такой поддержки не получили», – обратила внимание эксперт.

Эффективен ли диалог?

К сожалению, оценивая взаимодействие бизнеса и государства, эксперты признают, что полноценного двустороннего диалога пока еще по ряду причин нет.

«Диалог между бизнесом и властью больше всего всегда поддерживало Минэкономики. В остальном же, как правило, бизнес узнавал о каких-то принятых решениях постфактум», - обратила внимание Жанна Тарасевич.

По ее словам, представители бизнес-сообщества, по большему счету не имели возможности принимать участие в разработке документов, даже по ситуации с COVID-19.

Эксперт подчеркнула важность совместной работы над нормативно-правовыми актами, и именно на этапе их разработки, а не после того, когда они уже приняты.

Если коротко, бизнес-сообщество в Беларуси давно ждет, когда диалог между сторонами наконец станет более результативным.

 
 
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Налоговые платежи, проверки, неравные условия хозяйствования – вот только часть проблем белорусского бизнеса, которая отнюдь не способствует улучшению делового...
 
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