Вторую волну коронавируса в Беларуси прогнозируют в ноябре-декабре

Источник материала: Tut.by

Возможную вторую волну коронавирусной инфекции в Беларуси ожидают в ноябре-декабре. Об этом 30 июля в средней школе № 3 в Ганцевичах в Брестской области рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, выступая перед избирателями. Сейчас она доверенное лицо кандидата в президенты Александра Лукашенко.



Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отвечая на один из вопросов, Елена Богдан рассказала, что случаи коронавируса в стране по-прежнему фиксируются и система здравоохранения готовится к возможной второй волне.

— По расчетам мы ожидаем возможную вторую волну коронавирусной инфекции в ноябре-декабре, — отметила замминистра.

Специалист рассказала, как именно система здравоохранения к ней готовится. Во-первых, пополняются запасы индивидуальных средств защиты: от респираторов третьего класса защиты до перчаток, которые мы закупаем в Малайзии.

Во-вторых, создается необходимый запас лекарств.

— С тем, что производится в стране, у нас вопросов нет: антибиотики сделаны, простые гепарины сделаны (препараты, которые применяются для предотвращения свертываемости крови. — Прим. TUT.BY), средства для наркоза сделаны, жаропонижающие сделаны, запасы противогриппозного препарата мы тоже сделали, несмотря на то что он не действует на коронавирус.

По словам специалиста, у нас достаточный запас препарата для лечения малярии — гидроксихлорохина, также есть низкомолекулярные гепарины — их закупили несмотря на то, что фармкомпании выставили более высокую цену. Однако пока не решен вопрос с антивирусным препаратом ремдесивир.

— У нас возникает вопрос по ремдесивиру. США — оригинатор (тот, кто производит. — Прим. TUT.BY), и они выкупили 90% производства ремдесивира до конца года. Поэтому сегодня наша задача купить дженерик (препарат, копирующий оригинал. — Прим. TUT.BY) и, самое главное, это на наших фармацевтических предприятиях создать хоть кусочек производства.

Клинические протоколы по лечению пациентов с COVID-19 пока менять не будут, потому что они, по словам замминистра, работоспособные.

Елена Богдан рассказала, что, готовясь к возможной второй волне, продолжается реконструкция больниц, которые будут опорными для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Там в том числе делают дополнительные точки кислорода. Во время второй волны медики будут стараться в первую очередь справиться силами терапевтических отделений.

Также уже разработали электронную систему мониторинга заболеваний, и эту систему планируют установить на удаленные рабочие места, чтобы во время второй волны информацию собирали не вручную, а была единая система с удаленным доступом.

— Еще одна наша задача — подготовиться не только ко второй волне, но и не допустить циркуляции сезонного вируса гриппа. Наша задача в сентябре-октябре провести вакцинацию населения от гриппа, — сказала Елена Богдан.

Она также отметила, что в борьбе с коронавирусной инфекцией весной-летом нам в том числе помог большой коечный фонд в больницах. По ее словам, у нас 10 коек на 1 тысячу населения. Также она сказала, что в стране до сих пор есть фельдшерско-акушерские пункты в местах, где проживают 130−150 человек.

Напомним, по данным Минздрава на 30 июля, в стране 67 665 случаев COVID-19 с начала пандемии. Выздоровели и выписаны 61 765 пациентов, умерли 553 человека.

Подробный репортаж со встречи с избирателями в Ганцевичах читайте вскоре на нашем портале.