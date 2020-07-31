ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь возобновляет чартерные программы по основным туристическим направлениям

31.07.2020 11:24 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Не назовешь горячим этот сезон для туристической отрасли. Пандемия коронавируса и ограничительные меры нанесли мощный удар по курортам. Но мы слышим об открытии некоторых направлений и возобновлении чартерных программ. Обновим информацию на сегодня: куда могут полететь белорусы, узнаем у эксперта отрасли. Председатель правления Республиканского союза туристических организаций Филипп Гулый с нами на связи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не назовешь горячим этот сезон для туристической отрасли. Пандемия коронавируса и ограничительные меры нанесли мощный удар по курортам. Но мы слышим об открытии...
 
Новости дня
Новости
 
Мусульмане празднуют Курбан-байрам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика