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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь возобновляет чартерные программы по основным туристическим направлениям Не назовешь горячим этот сезон для туристической отрасли. Пандемия коронавируса и ограничительные меры нанесли мощный удар по курортам. Но мы слышим об открытии...

Не назовешь горячим этот сезон для туристической отрасли. Пандемия коронавируса и ограничительные меры нанесли мощный удар по курортам. Но мы слышим об открытии некоторых направлений и возобновлении чартерных программ. Обновим информацию на сегодня: куда могут полететь белорусы, узнаем у эксперта отрасли. Председатель правления Республиканского союза туристических организацийс нами на связи.