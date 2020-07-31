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Беларусь возобновляет чартерные программы по основным туристическим направлениям
31.07.2020 11:24 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНе назовешь горячим этот сезон для туристической отрасли. Пандемия коронавируса и ограничительные меры нанесли мощный удар по курортам. Но мы слышим об открытии некоторых направлений и возобновлении чартерных программ. Обновим информацию на сегодня: куда могут полететь белорусы, узнаем у эксперта отрасли. Председатель правления Республиканского союза туристических организаций Филипп Гулый с нами на связи.
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Не назовешь горячим этот сезон для туристической отрасли. Пандемия коронавируса и ограничительные меры нанесли мощный удар по курортам. Но мы слышим об открытии...
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