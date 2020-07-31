Источник материала: Вороновская газета





Игумения Гавриила, настоятельница гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

– С 1992 года, с самых первых дней открытия Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря, государство начало помогать в его восстановлении и благоустройстве. Особенно эта помощь многократно возросла после посещения обители в 1998 году Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко и не прекращается по настоящее время.

Благодаря распоряжению Президента гродненская обитель стала собственностью Белорусской Православной Церкви. Внутренняя роспись главного монастырского Богородичного храма также осуществлена с поддержкой Главы государства. Представители областной и городской властей всегда откликаются на наши прошения и по возможности содействуют в реализации многих добрых дел, осуществляемых монастырем. На протяжении 28 лет между нашим монастырем и светской властью существует гармония взаимопонимания и взаимоподдержки.

Людям разного мировоззрения, менталитета и религиозных взглядов не всегда удается жить в мире и согласии. Для этого должен быть лидер, который подбирает грамотных и честных людей – патриотов, любящих свою Родину. К счастью, Господь послал нашей стране мудрого руководителя. И это – величайшая милость Божия для всех жителей нашей синеокой Беларуси. Мы являемся не только свидетелями всех преобразований, произошедших за годы руководства Александра Григорьевича Лукашенко и его команды, но и участниками, соответственно, каждый на своем месте. Считаю, что нам нужно быть благодарными Господу за это благоприятное время – время, когда страной управляет человек, любящий свою Родину и каждого из нас. Дай Бог, чтобы и будущее поколение имело такую возможность, как мы: жить в свободной, красивой, спокойной и мирной стране.

Федор Михайлович Достоевский считал, что человеку вредно жить в комфорте. Почему? Потому что, как правило, пребывая в комфорте, нам непременно захочется роскоши и изысканности. Но и это приедается…, хочется чего-либо еще, сверхизысканного. А этим «сверх» является не что иное, как… извращение… Печальный пример мы видим в Европе. Материальные блага затмили в людях духовно-нравственные ценности, те ценности, которыми щедро наградил каждого Бог. Наука стремительно развивается, делаются новые важные открытия. К примеру, Бог дал разум человеку изучить атом, чтоб впоследствии получать энергию огромной силы. Однако, безумно употребляя открытие «мирного атома», мы получили пример Хиросимы и Нагасаки; неосторожное и безответственное отношение к атому привело к страшной Чернобыльской трагедии.

Также происходит с изобретением компьютера и пользованием интернетом. Приносит интернет добро или зло – зависит от того, для чего и с какой целью мы его используем. Нож (скальпель) в руках хирурга спасает жизнь другому человеку; нож в руках преступника лишает человека жизни. В современном мире немыслимо жить без компьютера. Пожалуй, сейчас нет той сферы, где бы не пользовались этим достижением человеческого разума. Но, к сожалению, уже имеются и лечебные отделения, где лечат людей от компьютерной зависимости, равно как от алкогольной и наркотической. Наступило время, чтобы выработать правила пользования интернетом – плодом достижения науки и человеческого разума, чтобы не уничтожить само человечество.

Беларусь сполна ощутила на себе плоды неосторожного использования атома, сейчас разрабатываются строжайшие правила поведения в связи с пандемией коронавируса. Интернетная паутина – это тоже пандемия, гораздо опаснее коронавируса. Нужно это осознать, чтобы успешно бороться с ее последствиями.

Церковь и государство совместными усилиями пытаются уберечь людей, а особенно детей, молодежь от вредного и пагубного влияния соцсетей, губящих не только здоровье, но и души. При храмах, духовных учреждениях, монастырях образованы воскресные школы, миссионерские, молодежные братства. Государство вкладывает много средств в популяризацию здорового образа жизни. А это в первую очередь спорт и его многочисленные разновидности.

Хочу посоветовать нашей молодежи повнимательнее изучать историю своей родины в разные ее периоды, чаще держать в руках книги и меньше «гад-же-ты», слушать классическую музыку и пение птиц, наслаждаться редкой тишиной звенящего ручья или шуршанием листвы деревьев. Быть свободными от зависимости от чего-либо и кого-либо, ибо настоящая свобода – это не растрачивание своей энергии налево и направо, а умение держать свои чувства, эмоции в рамках дозволенного и ценить высший Дар Творца – ЖИЗНЬ.

От добра добра не ищут.

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