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Возведение промышленного долгостроя в Добруше выходит на финишную прямую
31.07.2020 15:50 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЧасть объектов бумажной фабрики должны сдать уже в ближайшие два месяца. Четкие сроки окончания работ перед предприятием поставил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси. Юрий Назаров посетил завод и проинспектировал ход строительных работ. Напомним, новые цеха начали возводить еще в 2012. Однако генподрядчик постоянно нарушал договоренности и не укладывался в график. Контракт с ним был расторгнут. Несколько дней назад были подписаны договоренности с новой компанией. Сейчас объекты предприятия проходят обследования. Некоторые готовятся к вводу. Особое внимание подготовке очистных сооружений, проведению шумоизоляционных мероприятий. В конце этого года завод планируют запустить в режиме пусконаладки. Выйти на штатный выпуск картона удастся уже в начале 2021.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: "Есть одна проблема. В связи с тем, что вот эти коронавирусные препоны, мы почти месяца полтора ждали, пока приедут австрийцы. Вот они провели аудит буквально позавчера, холдинг "Белобои" подписал с ними основной договор. Поэтому мы сейчас актуализируем графики, чтобы работы закончить в установленные сроки".
Ромас Радевич, директор филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои": "Беленая целлюлоза - планируются поставки со Светлогорского ЦКК. Но мы и на существующем оборудовании, на старом нашем заводе работаем со светлогорской целлюлозой. И потребляем 600 - 700 тонн в месяц. Поэтому для нас этот вопрос не новый. Поставки налажены, логистика отработана. Поэтому тут вопросов не должно быть".
В перспективе добрушский завод на экспорт планирует поставлять 80 % своей продукции. На постсоветском пространстве современных предприятий такого профиля больше нет.
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Часть объектов бумажной фабрики должны сдать уже в ближайшие два месяца. Четкие сроки окончания работ перед предприятием поставил сегодня заместитель...
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