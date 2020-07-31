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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возведение промышленного долгостроя в Добруше выходит на финишную прямую Часть объектов бумажной фабрики должны сдать уже в ближайшие два месяца. Четкие сроки окончания работ перед предприятием поставил сегодня заместитель...

Часть объектов бумажной фабрики должны сдать уже в ближайшие два месяца. Четкие сроки окончания работ перед предприятием поставил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси. Юрий Назаров посетил завод и проинспектировал ход строительных работ. Напомним, новые цеха начали возводить еще в 2012. Однако генподрядчик постоянно нарушал договоренности и не укладывался в график. Контракт с ним был расторгнут. Несколько дней назад были подписаны договоренности с новой компанией. Сейчас объекты предприятия проходят обследования. Некоторые готовятся к вводу. Особое внимание подготовке очистных сооружений, проведению шумоизоляционных мероприятий. В конце этого года завод планируют запустить в режиме пусконаладки. Выйти на штатный выпуск картона удастся уже в начале 2021.В перспективе добрушский завод на экспорт планирует поставлять 80 % своей продукции. На постсоветском пространстве современных предприятий такого профиля больше нет.