ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Возведение промышленного долгостроя в Добруше выходит на финишную прямую

31.07.2020 15:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Часть объектов бумажной фабрики должны сдать уже в ближайшие два месяца. Четкие сроки окончания работ перед предприятием поставил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси. Юрий Назаров посетил завод и проинспектировал ход строительных работ. Напомним, новые цеха начали возводить еще в 2012. Однако генподрядчик постоянно нарушал договоренности и не укладывался в график. Контракт с ним был расторгнут. Несколько дней назад были подписаны договоренности с новой компанией. Сейчас объекты предприятия проходят обследования. Некоторые готовятся к вводу. Особое внимание подготовке очистных сооружений, проведению шумоизоляционных мероприятий. В конце этого года завод планируют запустить в режиме пусконаладки. Выйти на штатный выпуск картона удастся уже в начале 2021. 

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: "Есть одна проблема. В связи с тем, что вот эти коронавирусные препоны, мы почти месяца полтора ждали, пока приедут австрийцы. Вот они провели аудит буквально позавчера, холдинг "Белобои" подписал с ними основной договор. Поэтому мы сейчас актуализируем графики, чтобы работы закончить  в установленные сроки".

Ромас Радевич, директор филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои":  "Беленая целлюлоза - планируются поставки со Светлогорского ЦКК. Но мы и на существующем оборудовании, на старом нашем заводе работаем со светлогорской целлюлозой. И потребляем 600 - 700 тонн в месяц. Поэтому для нас этот вопрос не новый. Поставки налажены, логистика отработана. Поэтому тут вопросов не должно быть".

В перспективе добрушский завод на экспорт планирует поставлять 80 % своей продукции. На постсоветском пространстве современных предприятий такого профиля больше нет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часть объектов бумажной фабрики должны сдать уже в ближайшие два месяца. Четкие сроки окончания работ перед предприятием поставил сегодня заместитель...
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси 67 808 случаев COVID-19. Прирост за сутки почти на том же уровне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика