Почему для качественного обучения ребенка важна атмосфера в семье
Для любого образовательного центра сентябрь — это старт и проверка разработанных в августе гипотез. Учредитель Megalife и участница совместного
«Детский центр стал трансформироваться из „школы скорочтения“ в экосистему развития мышления и коммуникации»
— Август был довольно динамичным, но после него мы решили не участвовать в соревнованиях за внимание родителей, а укрепить уже выстроенную систему. Сконцентрировали внимание на качестве наших образовательных продуктов и стали больше уделять внимания работе с семьями своих учеников.
В сентябре перед нами стояли следующие задачи:
В процессе работы мы поняли, что сентябрь — не просто операционный месяц, а точка внутреннего роста. Детский центр стал трансформироваться из «школы скорочтения» в экосистему развития мышления и коммуникации. Мы подготовили курс по ТРИЗ (Теории решения изобретательных задач). Он формирует у детей не шаблонное, а гибкое мышление, учит анализировать, искать связи, придумывать нестандартные решения. Сейчас у нас уже разработано 12 занятий, существует система оценки изобретательности, подготовлены тренинги для педагогов. На этих уроках ребенок становится не слушателем, а исследователем.
Мы завершаем работу над сценарием и дизайном нового учебного пособия-комикса. Это первое наше издание, где методика скорочтения и развития внимания встроена в захватывающий сюжет. Герои книги проходят те же упражнения, что и реальные ученики MegaLife. В каждой главе есть QR-кодами с мини-уроками и интерактивами. Дети сегодня мыслят образами, и чтобы удержать их внимание, нужно разговаривать с ними на одном языке. Через комикс обучение становится не обязанностью, а приключением.
«Развитие внимания — не курс, а культура. Мы можем дать ребенку карту, но, если дома у него нет пространства, по которому можно идти — эта карта бессмысленна»
В сентябре MegaLife также провел пилот тренинга «Родительский апгрейд». Он помогает взрослым научиться поддерживать ребенка, не разрушая его мотивацию контролем и тревожностью.
Развитие внимания — не курс, а культура. Мы можем дать ребенку карту, но, если дома у него нет пространства, по которому можно идти — эта карта бессмысленна.
В результате нашей работы 34 родителя прошли обучение и 91% отметили, что атмосфера дома изменилась уже после первой недели. Дети не слушают слова, они копируют интонацию. Если дома — спешка, критика и тревога, ребенок не сможет концентрироваться, какой бы курс мы ни проводили.
Теперь «Родительский апгрейд» стал постоянной частью образовательной экосистемы MegaLife.
Завершили сентябрь мы с такими показателями:
• План по клиентам выполнен на 104%;
• Рост выручки — +27% к августу;
• Digital-охват — +42% (200 000+ просмотров);
• Повторные оплаты — +13%;
• Участие родителей — в 2,2 раза выше, чем летом.
Планы надальнейшее развитие не менее амбициозны. Задача-провести 30−50 пробных занятий по курсу ТРИЗ, собрать обратную связь от детей и родителей и запустить пилотную группу. Это первый шаг к формированию «поколения мыслителей» — детей, которые умеют не только запоминать, но и создавать решения.
С лучшими учениками центра начнем проводить семейную диагностику. Это новый формат, где педагог, ребенок и родители вместе видят точки роста в мышлении, внимании и коммуникации. Это позволит объединить усилия семьи и центра в развитии ребенка.
Планируем запуск продаж онлайн-курса по скорочтению для взрослых. Цель — дать родителям и специалистам инструмент для повышения эффективности и концентрации в мире информационной перегрузки.
По нашим прогнозам, в ноябре количество одновременно обучающихся в центре детей достигнет 220 учеников. Это показатель не только роста, но и устойчивости: каждая группа сопровождается методически, эмоционально и административно.
