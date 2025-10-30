Почему для качественного обучения ребенка важна атмосфера в семье

Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива

Для любого образовательного центра сентябрь — это старт и проверка разработанных в августе гипотез. Учредитель Megalife и участница совместного проекта «Про бизнес» и «Ресолва» Екатерина Вераксо запланировала увеличить клиентскую базу, усилить маркетинг и наладить сотрудничество с бизнесом для обучения детей сотрудников.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему.

«Детский центр стал трансформироваться из „школы скорочтения“ в экосистему развития мышления и коммуникации»

— Август был довольно динамичным, но после него мы решили не участвовать в соревнованиях за внимание родителей, а укрепить уже выстроенную систему. Сконцентрировали внимание на качестве наших образовательных продуктов и стали больше уделять внимания работе с семьями своих учеников.

В сентябре перед нами стояли следующие задачи:

добрать недостающие 28% по клиентам;

усилить digital-маркетинг через экспертность;

развить B2B-направление, предложив компаниям инвестировать в развитие детей сотрудников.

В процессе работы мы поняли, что сентябрь — не просто операционный месяц, а точка внутреннего роста. Детский центр стал трансформироваться из «школы скорочтения» в экосистему развития мышления и коммуникации. Мы подготовили курс по ТРИЗ (Теории решения изобретательных задач). Он формирует у детей не шаблонное, а гибкое мышление, учит анализировать, искать связи, придумывать нестандартные решения. Сейчас у нас уже разработано 12 занятий, существует система оценки изобретательности, подготовлены тренинги для педагогов. На этих уроках ребенок становится не слушателем, а исследователем.

Мы завершаем работу над сценарием и дизайном нового учебного пособия-комикса. Это первое наше издание, где методика скорочтения и развития внимания встроена в захватывающий сюжет. Герои книги проходят те же упражнения, что и реальные ученики MegaLife. В каждой главе есть QR-кодами с мини-уроками и интерактивами. Дети сегодня мыслят образами, и чтобы удержать их внимание, нужно разговаривать с ними на одном языке. Через комикс обучение становится не обязанностью, а приключением.



Фото из личного архива

«Развитие внимания — не курс, а культура. Мы можем дать ребенку карту, но, если дома у него нет пространства, по которому можно идти — эта карта бессмысленна»

В сентябре MegaLife также провел пилот тренинга «Родительский апгрейд». Он помогает взрослым научиться поддерживать ребенка, не разрушая его мотивацию контролем и тревожностью.

Мы считаем, что работа с родителями — базовая задача образовательного центра и вот почему: Родитель — модель поведения. Если мама во время разговора проверяет телефон, а папа листает ленту за ужином — ребенок усваивает: «Внимание — это скучно». Среда. Постоянный телевизор, фоновый шум, «мелкие» прерывания («попей водички», «посмотри в окно»), гаджеты «на пять минут тишины» — все это разрушает нейронные цепочки внимания. Гиперконтроль. Когда ребенка постоянно поправляют — «не так держишь карандаш», «быстрее!», «опять ошибся» — мозг не сосредотачивается на задаче, а ждет нового замечания. Возникает стресс. Завышенные ожидания. Малыш в 6 лет не может сидеть как первоклассник, а 8-летний — как взрослый. Когда взрослые требуют невозможного, формируется чувство вины, а не концентрация.

Развитие внимания — не курс, а культура. Мы можем дать ребенку карту, но, если дома у него нет пространства, по которому можно идти — эта карта бессмысленна.



Фото из личного архива

В результате нашей работы 34 родителя прошли обучение и 91% отметили, что атмосфера дома изменилась уже после первой недели. Дети не слушают слова, они копируют интонацию. Если дома — спешка, критика и тревога, ребенок не сможет концентрироваться, какой бы курс мы ни проводили.

Теперь «Родительский апгрейд» стал постоянной частью образовательной экосистемы MegaLife.

Завершили сентябрь мы с такими показателями:

• План по клиентам выполнен на 104%;

• Рост выручки — +27% к августу;

• Digital-охват — +42% (200 000+ просмотров);

• Повторные оплаты — +13%;

• Участие родителей — в 2,2 раза выше, чем летом.

Планы надальнейшее развитие не менее амбициозны. Задача-провести 30−50 пробных занятий по курсу ТРИЗ, собрать обратную связь от детей и родителей и запустить пилотную группу. Это первый шаг к формированию «поколения мыслителей» — детей, которые умеют не только запоминать, но и создавать решения.

С лучшими учениками центра начнем проводить семейную диагностику. Это новый формат, где педагог, ребенок и родители вместе видят точки роста в мышлении, внимании и коммуникации. Это позволит объединить усилия семьи и центра в развитии ребенка.

Планируем запуск продаж онлайн-курса по скорочтению для взрослых. Цель — дать родителям и специалистам инструмент для повышения эффективности и концентрации в мире информационной перегрузки.

По нашим прогнозам, в ноябре количество одновременно обучающихся в центре детей достигнет 220 учеников. Это показатель не только роста, но и устойчивости: каждая группа сопровождается методически, эмоционально и административно.

Партнер рубрики:



