Источник материала: Новости Волковыска

Вторая волна пандемии коронавируса может прийти в Беларусь в ноябре-декабре. О таком прогнозе рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Последние две недели в Беларуси регистрируется менее 200 новых случаев COVID-19 в день. На пике заболеваемости количество выявленных инфицированных увеличивалось более чем на 900 человек ежедневно.

Замминистра сказала, что система здравоохранения нашей страны готовится к возможной второй волне: создается необходимый запас лекарств, пополняются запасы индивидуальных средств защиты.

Трудности состоят с получением редмесивира, который показал эффективность против коронавируса. США выкупили 90% производства этого препарата до конца года. Перед Минздравом стоит задача закупить дженерик, а также попытаться освоить его производства.

"По расчетам мы ожидаем возможную вторую волну коронавирусной инфекции в ноябре-декабре", – заявила Елена Богдан, сообщает tut.by .

Клинические протоколы по лечению пациентов с COVID-19 "работоспособны", поэтому пока их менять не будут. Богдан сообщила и о том, что продолжается реконструкция больниц, которые будут опорными для оказания помощи пациентам с коронавирусом. И если вторая волна будет, медики постараются прежде всего справиться силами терапевтических отделений.

Она также отметила, что в борьбе с коронавирусной инфекцией весной-летом нам в том числе помог большой коечный фонд в больницах. По ее словам, у нас 10 коек на 1 тысячу населения. Также она сказала, что в стране до сих пор есть фельдшерско-акушерские пункты в местах, где проживают 130−150 человек.

Елена Богдан также отметил, что среди задач, стоящих перед Минздравом, есть и задача не допустить циркуляции сезонного гриппа.

На 31 июля в Беларуси 67 808 случаев заражения коронавирусом (+143 за сутки), умерли 559 человека (+6).