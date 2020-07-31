ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители

31.07.2020 21:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Многокилометровые пробки образовались на границе с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В очереди стоят и грузовые, и легковые авто. Причем в обоих направлениях. Например, в пункте пропуска в Дубровенском районе пробка растянулась на несколько километров.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители

Госпогранкомитет фиксирует многочисленные обращения. Сотрудники выехали на место. Ситуация напряженная. При этом в нашем погранкомитете заявляют, что белорусская сторона к данным фактам отношения не имеет. Наши пограничники работают в штатном режиме.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители

Водители:
Видите, что творится? Не пускают россияне. Скоропортящийся груз – вишня – заморозка у меня на Москву. Уже не успеваю. Все, сейчас будут отстаиваться на границе. Благо, может, за ночь пройду. Но и так уже сколько! Говорят, до самой Орши уже колейка.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители

Мы часто здесь проезжаем. Но первый раз увидел такой ажиотаж тут: как грузовики, так и легковушки. Немножко неприятная обстановка. Пробка имеется.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители

Очередь большая – около 5 километров. Стояли 3 часа.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители

Проверяют паспорта, куда-то отправляют, что-то заполняют. Ну вот.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители

На ситуацию уже отреагировал МИД Беларуси. Внешнеполитическое ведомство направило российской стороне ноту с просьбой уточнить ситуацию. Как сообщили в нашем диппредставительстве в России, посольство оперативно провело консультации с руководством погранкомитета по Смоленской области, Министерством иностранных дел и ФСБ Российской Федерации.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители

По полученной информации, российская сторона сегодня действительно усилила контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в рамках выполнения распоряжений штаба по борьбе с коронавирусом.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Многокилометровые пробки образовались на границе с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В очереди стоят и грузовые, и...
 
Новости дня
Новости
 
Митинг оппозиции в Минске: самый массовый в истории или цифры преувеличены? Рубрика «Будет дополнено»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика