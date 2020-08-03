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COVID-19 продолжает убивать белорусов
03.08.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минздрав сообщил офииальную версию о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
На утро 3 августа официально зафиксировано 68166 случаев заражения (+99 за сутки).
Из них умер 571 человек (+4 за сутки)
Выздоровели и выписаны 62943 пациента.
Всего проведено 1323814 теста (+3.838 за сутки).
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Минздрав сообщил офииальную версию о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
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