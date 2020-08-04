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НБА. «Торонто» победил «Майами», «Новый Орлеан» играет с «Мемфисом» и другие матчи

04.08.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня шестью матчами продолжается возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

«Торонто» одержал победу над «Майами». В игре конкурентов за 8-е место в плей-офф от Запада «Новый Орлеан» сразится с «Мемфисом».

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Торонто 103:107 (17:23, 27:25, 35:36, 24:23)
Дата проведения
3 августа, 20.30, «HP Field House »
Онлайн матча
Майами
Батлер (16 + 7 подборов), Краудер (16), Адебайо (10 + 8 подборов), Робинсон (3), Нанн (2)  старт; Драгич (25 + 5 потерь), Олиник (17), Хирро (12), Игудала (2), Джонс (0).
Торонто
Ванвлит (36), Сиакам (22), Лаури (14 + 8 подборов), Ануноби (7), Марк Газоль (6)  старт; Ибака (15), Пауэлл (7), Томас (0), Дэвис (0), Холлис-Джефферсон (0).

Вашингтон – Индиана 100:111 (21:20, 26:36, 21:34, 32:21)
Дата проведения
3 августа, 23.00, «VISA Athletic Center»
Онлайн матча
Вашингтон
Брайант (20 + 11 подборов), Смит (12), Браун (10 + 7 подборов + 8 передач), Хачимура (9 + 7 подборов + 6 передач), Бонга (8)  старт; Робинсон (17), Напьер (16), Вагнер (5), Скофилд (3).
Индиана
Уоррен (34 + 11 подборов + 4 блок-шота), Брогдон (20 + 7 подборов + 6 передач), А. Холидэй (17), Тернер (17 + 9 подборов), Дж. Холидэй (2 + 8 подборов)  старт; Сэмпсон (8), Самнер (5), Макконнелл (4), Макдермотт (4).

Оклахома-Сити – Денвер 113:121 OT (22:23, 29:27, 30:28, 28:31, 4:12)
Дата проведения
3 августа, 23.00, «The Arena (WWOS)»
Онлайн матча
Оклахома-Сити
Гилджес-Александер (24), Пол (23 + 8 передач + 5 потерь), Галлинари (20), Дорт (10), Адамс (9 + 10 подборов)  старт; Надер (13), Бэйзли (5), Ноэл (4 + 7 подборов), Мускала (3), Диалло (2 + 7 подборов), Роберсон (0).
Денвер
Портер (37 + 12 подборов), Йокич (30 + 12 подборов + 10 передач), Моррис (17), Миллсэп (17), Крэйг (6)  старт; Дозьер (3), Дэниелс (3), Бол (3), Пламли (3), Грант (2).

Новый Орлеан – Мемфис 109:99 (26:22, 32:29, 21:23, 30:25)
Дата проведения
4 августа, 01.30, «HP Field House »
Онлайн матча
Новый Орлеан
Ингрэм (24 + 7 подборов), Уильямсон (23 + 7 подборов), Холидэй (15), Болл (7 + 6 передач), Фэйворс (2 + 13 подборов)  старт; Редик (16), Харт (15 + 7 подборов), Мелли (5), Хэйс (2), Джексон (0), Александер-Уокер (0).
Мемфис
Джарен Джексон (22), Брукс (15), Валанчюнас (13 + 13 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Морэнт (11 + 8 передач), Андерсон (5)  старт; Аллен (17), Кларк (10 + 8 подборов), Мелтон (3), Толливер (3).

Филадельфия – Сан-Антонио 132:130 (35:32, 29:30, 35:25, 33:43)
Дата проведения
4 августа, 03.00, «VISA Athletic Center»
Онлайн матча
Филадельфия
Эмбиид (27 + 9 подборов), Харрис (25), Ричардсон (19), Милтон (16), Симмонс (8)  старт; Коркмаз (12), Хорфорд (9), Нето (8), Тайбулл (5), Беркс (3).
Сан-Антонио
Дерозан (30), Уайт (20), Мюррей (13), Уокер (5), Пелтль (4)  старт; Гэй (24), Джонсон (15), Миллс (8), Юбэнкс (6 + 10 подборов), Уизерспун (3), Зеллер (2).

Юта – Лейкерс 76:86 (3 четверть)
Дата проведения
4 августа, 04.00, «The Arena (WWOS)»
Онлайн матча
Юта
Митчелл (21), Конли (9), Брэдли (5), Ньянг (4), Гобер (4), Кларксон (3), Инглс (3), Морган (3), Мудиай (2), О'Нил (2 + 7 подборов).
Лейкерс
Дэвис (22 + 7 подборов), Джеймс (10 + 6 передач), Ховард (7), Колдуэлл-Поуп (5), Кузма (5), Грин (4), Джей Ар Смит (2), Уэйтерс (2), Карузо (1), Кук (0), Дадли (0), Макги (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня шестью матчами продолжается возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
 
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