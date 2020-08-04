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НБА. «Торонто» победил «Майами», «Новый Орлеан» играет с «Мемфисом» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня шестью матчами продолжается возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
«Торонто» одержал победу над «Майами». В игре конкурентов за 8-е место в плей-офф от Запада «Новый Орлеан» сразится с «Мемфисом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
3 августа, 20.30, «HP Field House »
- Майами
-
Батлер (16 + 7 подборов),
Краудер (16),
Адебайо (10 + 8 подборов),
Робинсон (3),
Нанн (2) старт;
Драгич (25 + 5 потерь),
Олиник (17),
Хирро (12),
Игудала (2),
Джонс (0).
- Торонто
-
Ванвлит (36),
Сиакам (22),
Лаури (14 + 8 подборов),
Ануноби (7),
Марк Газоль (6) старт;
Ибака (15),
Пауэлл (7),
Томас (0),
Дэвис (0),
Холлис-Джефферсон (0).
- Дата проведения
-
3 августа, 23.00, «VISA Athletic Center»
- Вашингтон
-
Брайант (20 + 11 подборов),
Смит (12),
Браун (10 + 7 подборов + 8 передач),
Хачимура (9 + 7 подборов + 6 передач),
Бонга (8) старт;
Робинсон (17),
Напьер (16),
Вагнер (5),
Скофилд (3).
- Индиана
-
Уоррен (34 + 11 подборов + 4 блок-шота),
Брогдон (20 + 7 подборов + 6 передач),
А. Холидэй (17),
Тернер (17 + 9 подборов),
Дж. Холидэй (2 + 8 подборов) старт;
Сэмпсон (8),
Самнер (5),
Макконнелл (4),
Макдермотт (4).
- Дата проведения
-
3 августа, 23.00, «The Arena (WWOS)»
- Оклахома-Сити
-
Гилджес-Александер (24),
Пол (23 + 8 передач + 5 потерь),
Галлинари (20),
Дорт (10),
Адамс (9 + 10 подборов) старт;
Надер (13),
Бэйзли (5),
Ноэл (4 + 7 подборов),
Мускала (3),
Диалло (2 + 7 подборов),
Роберсон (0).
- Денвер
-
Портер (37 + 12 подборов),
Йокич (30 + 12 подборов + 10 передач),
Моррис (17),
Миллсэп (17),
Крэйг (6) старт;
Дозьер (3),
Дэниелс (3),
Бол (3),
Пламли (3),
Грант (2).
- Дата проведения
-
4 августа, 01.30, «HP Field House »
- Новый Орлеан
-
Ингрэм (24 + 7 подборов),
Уильямсон (23 + 7 подборов),
Холидэй (15),
Болл (7 + 6 передач),
Фэйворс (2 + 13 подборов) старт;
Редик (16),
Харт (15 + 7 подборов),
Мелли (5),
Хэйс (2),
Джексон (0),
Александер-Уокер (0).
- Мемфис
-
Джарен Джексон (22),
Брукс (15),
Валанчюнас (13 + 13 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь),
Морэнт (11 + 8 передач),
Андерсон (5) старт;
Аллен (17),
Кларк (10 + 8 подборов),
Мелтон (3),
Толливер (3).
- Дата проведения
-
4 августа, 03.00, «VISA Athletic Center»
- Филадельфия
-
Эмбиид (27 + 9 подборов),
Харрис (25),
Ричардсон (19),
Милтон (16),
Симмонс (8) старт;
Коркмаз (12),
Хорфорд (9),
Нето (8),
Тайбулл (5),
Беркс (3).
- Сан-Антонио
-
Дерозан (30),
Уайт (20),
Мюррей (13),
Уокер (5),
Пелтль (4) старт;
Гэй (24),
Джонсон (15),
Миллс (8),
Юбэнкс (6 + 10 подборов),
Уизерспун (3),
Зеллер (2).
- Дата проведения
-
4 августа, 04.00, «The Arena (WWOS)»
- Юта
-
Митчелл (21),
Конли (9),
Брэдли (5),
Ньянг (4),
Гобер (4),
Кларксон (3),
Инглс (3),
Морган (3),
Мудиай (2),
О'Нил (2 + 7 подборов).
- Лейкерс
-
Дэвис (22 + 7 подборов),
Джеймс (10 + 6 передач),
Ховард (7),
Колдуэлл-Поуп (5),
Кузма (5),
Грин (4),
Джей Ар Смит (2),
Уэйтерс (2),
Карузо (1),
Кук (0),
Дадли (0),
Макги (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня шестью матчами продолжается возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
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