Как слуцкие десантники в Дом ребёнка ходили. История

Источник материала: Слуцк Город





Всё началось с того, что два друга-десантника решили последовать доброму примеру и в День ВДВ посетить детский дом. 27 июля Андрей Тамаев написал об этом пост в нашу группу во Вконтакте, пост собрал много лайков, но откликнулась всего пара человек. Всё было под угрозой срыва, но 28 июля Андрей повторил пост, мы распространили его в других соцсетях. И утром следующего дня случчанин написал админу SG: «Привет, есть люди, можно будет снимать».

2 августа договорились встретиться рядом с «Универмагом Слуцк». Сперва пришли только три бравых парня в майках-тельняшках - и снова показалось, что всё пропало. Где остальные?

За это время подошли парень и девушка, которые сами решили присоединиться к акции. Они сразу пришли с целыми пакетами и, кажется, там были игрушки.

Позвонили остальным. Ещё одна компания задерживалась, но вскоре прибыла к месту. Всего собралось шесть ВДВшников, двое «гражданских», педагог, админ - и бодрым шагом пошли в сторону рынка за так называемыми «расходниками».

Ребята сложились деньгами и стали прицениваться к «Памперсам», но вскоре решили отправить одну группу на машине в дискаунтер «Светофор», другие пошли к месту своим ходом.

Пока ходили, перезнакомились, вспомнили, где служили, общих знакомых, обсудили разные темы. Вот уж где точно добро сближает! А по пути многие сигналили ребятам и поздравляли их.





Встретились у Слуцкого специализированного дома ребёнка. Из-за «коронавирусных» ограничений внутрь учреждения посторонним входить нельзя, поэтому дружно отнесли пакеты с «подарками» на территорию, скромно поблагодарили друг друга и сделали общее фото на память.









Я между делом «подснял» на видео несколько фрагментов - так, чтобы это было не постановочно. И на этом разошлись. А дело осталось.

К слову, во Вконтакте видео набрало 600 лайков. Но, как показала практика (читайте выше), «сердечки» под постом ещё ничего не решают. Дела нужно делать.

Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by