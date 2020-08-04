|
Как слуцкие десантники в Дом ребёнка ходили. История
04.08.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Всё началось с того, что два друга-десантника решили последовать доброму примеру и в День ВДВ посетить детский дом. 27 июля Андрей Тамаев
2 августа договорились встретиться рядом с «Универмагом Слуцк». Сперва пришли только три бравых парня в майках-тельняшках - и снова показалось, что всё пропало. Где остальные?
За это время подошли парень и девушка, которые сами решили присоединиться к акции. Они сразу пришли с целыми пакетами и, кажется, там были игрушки.
Позвонили остальным. Ещё одна компания задерживалась, но вскоре прибыла к месту. Всего собралось шесть ВДВшников, двое «гражданских», педагог, админ - и бодрым шагом пошли в сторону рынка за так называемыми «расходниками».
Ребята сложились деньгами и стали прицениваться к «Памперсам», но вскоре решили отправить одну группу на машине в дискаунтер «Светофор», другие пошли к месту своим ходом.
Пока ходили, перезнакомились, вспомнили, где служили, общих знакомых, обсудили разные темы. Вот уж где точно добро сближает! А по пути многие сигналили ребятам и поздравляли их.
Встретились у Слуцкого специализированного дома ребёнка. Из-за «коронавирусных» ограничений внутрь учреждения посторонним входить нельзя, поэтому дружно отнесли пакеты с «подарками» на территорию, скромно поблагодарили друг друга и сделали общее фото на память.
Я между делом «подснял» на видео несколько фрагментов - так, чтобы это было не постановочно. И на этом разошлись. А дело осталось.
К слову, во Вконтакте
Владислав Слуцкий
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всё началось с того, что два друга-десантника решили последовать доброму примеру и в День ВДВ посетить детский дом. 27 июля Андрей Тамаев написал об этом пост в нашу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)