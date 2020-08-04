«В больницах не сортировали больных как на фронте». Лукашенко о пандемии коронавируса в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Сегодня, выступая с ежегодным посланием к белорусам и нацсобранию, Александр Лукашенко высказался по поводу борьбы в Беларуси с пандемией коронавирусной инфекции.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По его словам, пандемия серьезно проверила на прочность наше общество.

— Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой. Кто не слеп, тот это видит, кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым.

Президент сказал, что COVID-19 — не первая эпидемия, с которой столкнулся мир. Только в новейшей истории уже были атипичная пневмония SARS в 2003 году, свиной грипп в 2009, лихорадка Эбола в 2014 году и множество более мелких инфекций.

— В новую пандемию мы вошли более-менее подготовленными, насколько это было возможно. Не последнюю роль сыграли вдумчивый подход к развитию здравоохранения и реализации ряда крупных проблем и программ модернизации. Нашими плюсами стали сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный коечный фонд, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием. Главными минусами и опасностью были неизвестность нового вируса, массовый характер его распространения и отсутствие единых апробированных методик лечения. Но на второй чаше весов, которая в итоге перевесила, у нас были белорусская наука, самоотверженность врачей и самое главное — достойное поведение граждан, особенно, стариков. В наших больницах не сортировали больных как на фронте: помоложе, покрепче — будет жить, будем лечить, спасаем, а это старик — он и так отойдет.

По словам президента, на каждом этапе борьбы с пандемией мы принимали адекватные меры.

— Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси, и сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было в начале, шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной организации здравоохранения, немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня меня, на это я пойти не мог. Каждый день объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса, дать понять — остановимся, изолируем людей, погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было. Был выбран другой путь: путь тяжелой очаговой борьбы с инфекцией. Мы сделали упор на превентивное выявление лиц с коронавирусом и их контактов путем лабораторного тестирования, в кратчайшие сроки были разработаны подробные планы и проведено перепрофилирование имеющегося коечного фонда, параллельно был организован санитарный контроль на всех границах, налажены регистрация и последующие наблюдение граждан, прибывающих из неблагоприятных регионов. При малейшем подозрении всех изолировали на 14 дней под роспись, в круглосуточном режиме проводилось эпидрасследование по каждому случаю COVID, оперативно внедрили правила социального дистанцирования и дополнительную дезинфекцию в общественном транспорте, вокзалах, гостиницах, иных местах скопления людей. Белорусы порой этого даже не заметили.

По его словам, «Минздрав работал как оперативный штаб, врачи вертелись, как могли, был усилен режим наблюдения за состоянием здоровья школьников, студентов, детей, посещающих детские сады, продляли школьные каникулы, использовали технологии дистанционного обучения, которые стали оперативно внедряться».

Александр Лукашенко сказал, что во время пандемии мы задействовали только примерно половину коечного фонда, который был зарезервирован, и только 10−11% аппаратов ИВЛ было задействовано.

Напомним, 28 июля, Александр Лукашенко заявил , что переболел коронавирусной инфекцией. Причем перенес заболевание «на ногах», бессимптомно. О том, когда именно президент болел, ничего не известно.