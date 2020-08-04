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«Цель одна - спасти страну. Скажу прямо - не до жиру». Лукашенко рассказал о пандемии и главных выводах

04.08.2020 13:01 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня во Дворце Республики президент выступает с посланием белорусскому народу и Национальному собранию. Он посоветовал всем придерживаться здорового образа жизни и правильного питания: «Это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома, будете болеть всегда!».


Выступая с посланием, президент поблагодарил депутатов за то, что они во время пандемии «спасли и защитили пожилых людей».

— Думаю, что нынешний состав парламента когда-то будет гордиться своим подвигом. Но пришло время извлечь уроки и сделать выводы. Первое — никогда нельзя верить слухам и поддаваться панике. Необходимо спокойно, разумно реагировать и думать своей головой. И не следует слепо копировать чужие рецепты. А еще, если хотите, нужно доверять. Доверять врачам, специалистам и простите меня за это выражение - доверять власти, если вы ее избрали, — заявил Александр Лукашенко.

Еще один из выводов, сделанных во время пандемии: Беларуси нужно развивать производство своих лекарств. Президент напомнил: если раньше в стране производилось 13% отечественных лекарств, сейчас уже — 60%.

— И это нас спасло, — отметил Лукашенко.

По его словам, медицинские учреждения ждет переоснащение, в том числе экипажи скорой помощи. На это будут направлены все деньги, выделенные международными организациями.

В качестве положительного примера президент привел создание контакт-групп, которые контролировали тех, кто заболел коронавирусом, и лечение проходил не в больнице, а дома.

— Только на пике нам пришлось держать 700 экипажей, — привел цифру Лукашенко. — (…) Как показала пандемия, в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом. Каждому во главу угла нужно поставить здоровый образ жизни, правильное питание, свежий воздух и занятие спортом. Это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома, будете болеть всегда!

Он отмечает, что в мире последствия пандемии — «дикая безработица, массовое безработица».

— Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия, в отличие от всего мира. Направили из бюджета полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в условиях, когда от нефтяных разборок с Россией, бюджет не дополучил полтора миллиарда рублей. Цель одна — спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо — не до жиру, — заявил Лукашенко.

Напомним, сегодня во Дворце Республики президент выступает с посланием белорусскому народу и Национальному собранию.

 
 
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Сегодня во Дворце Республики президент выступает с посланием белорусскому народу и Национальному собранию. Он посоветовал всем придерживаться здорового образа...
 
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