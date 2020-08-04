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Президент Беларуси: цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру

05.08.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру

Евгений Пустовой, корреспондент:
Все мировые новости о коронавирусе. В мире предприятия задохнулись от ограничений, люди умирали от недостатка больничных палат и ИВЛ. А вот Беларусь дышит полной грудью.

Вывод один – развивать медицину и школу фармацевтики, МРТ в каждом регионе, модернизация службы скорой помощи. Еще пару лет назад наши лекарства покрывали лишь 13 % потребностей рынка. Президент сориентировал: надо половину. А достигли 60 %. Это и спасло. А экономический рецепт Александра Лукашенко сохранил и всю нашу экономику.

Президент Беларуси: цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Либеральная экономическая модель уже точно с ней не справится. Даже в супердемократичной Америке президент в течение суток довел прямой госзаказ до частных компаний, когда это было необходимо, и плевать на все рыночные отношения.

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Президент Беларуси: цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру

Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия, в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 миллиарда рублей.

Цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру. Необходимо идти дальше с четким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис – это не только беда, но и время больших возможностей. У нас есть шансы прибавить. Эпидемия оголила рынки, появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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