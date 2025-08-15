ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Как делать бизнес-контент на смартфон? Фотограф «Про бизнес» тестирует новый флагман и делится лайфхаками

15.08.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Может ли смартфон заменить профессиональную камеру и сделать действительно крутые снимки для медиа и бизнеса? Мы решили бросить вызов самим себе и проверить возможности новинки HUAWEI Pura 80 Ultra, камера которого заняла первое место среди флагманских моделей по версии авторитетного рейтинга DXOMARK. Для честного теста мы пригласили Аниту Занкович — постоянного фотографа «Про бизнес», человека, который знает, как рассказать историю и поймать момент в кадре. Посмотрим, сможет ли смартфон справиться с реальными задачами: деловыми портретами, съемкой городской жизни, а также ночными сюжетами.

Из девчонки с «мыльницей» — в профи, за которым охотятся бренды

Фотография вошла в жизнь Аниты с раннего детства: дедушка снимал на пленочный ФЭД-2, который она до сих пор хранит как семейную реликвию. Родители подарили ей фотоаппарат, когда девочке было 10, и с тех пор Анита с увлечением снимала все вокруг.


После учебы на журфаке Анита несколько лет снимала спортивные события, где развила реакцию и профессиональную интуицию. А в 2021 году девушка официально начала свой небольшой бизнес. Открыла ИП, сотрудничала с медиа и брендами, стала востребованным фотографом, которого знают и уважают на рынке. На ее счету сотни съемок, которые используются в рекламе, социальных сетях компаний, на личных страницах бизнесменов.

Анита убеждена, что современный фотограф должен владеть не только камерой, но и смартфоном.

— При всей любви к камере, я понимаю, что бывают ситуации, когда нужно уметь работать со смартфоном. Многие задачи в редакции, деловые и творческие кадры можно делать прямо на ходу, ведь важна оперативность. Возможности камеры флагманского HUAWEI Pura 80 Ultra особенно заинтересовали именно с профессиональной точки зрения.


Первый взгляд: стиль, мощь и удобство

— Первое, что можно оценить в HUAWEI Pura 80 Ultra — он очень красивый. Я обожаю эстетичные вещи, и этот смартфон именно такой. Плавные линии и глянцевый корпус с золотым сиянием, тонкий узор… Он действительно притягивает взгляды.

Работает молниеносно! Никаких задержек даже при одновременном запуске тяжелых приложений и обработке фотографий. Поддерживает функцию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge 100 Вт — это значит, что всего за несколько минут можно получить достаточно энергии для нескольких часов активной работы. А сам аккумулятор (5170 мАч) держит заряд очень долго, за весь день не удалось «посадить» его даже до 20%.




Еще одна полезная фишка — настраиваемая кнопка быстрого доступа. Она позволяет назначить запуск любимых приложений, например, камеры, мессенджера, приложения для оплаты.

Для установки приложений есть фирменный магазин Huawei AppGallery. Там все, что нужно: мессенджеры, соцсети, приложения мобильных банков, сервисы оплат, редакторы, офисные программы и прочее. Благодаря сервису microG (майкроДжи) доступны Instagram, YouTube, Google Карты, Android Авто и другие. А приложение GBox (ДжиБокс) позволяет пользоваться магазином приложений Google Play.

Еще есть голосовой помощник Алиса. Можно быстро найти информацию, отправить сообщение, поставить напоминание или построить маршрут на встречу.


Интересная «фишка» — искусственный интеллект для подавления шума во время звонков. Даже в метро все классно работает: собеседник слышит только голос без посторонних звуков.

Особенность, к которой нужно привыкнуть — управление жестами. Например, прокрутка, снимок экрана или запуск приложений одним движением — ускоряет работу и позволяет выполнять важные задачи буквально «на лету».

И конечно, для меня был важен экран смартфона. Он плавный и яркий, с реалистичной цветопередачей. Это радует глаз при просмотре фото, снижает утомляемость при длительной работе.

А теперь к самому интересному — опробуем камеры!

Тест-съемка делового портрета: для тех, кто строит личный бренд

— Я была скептична к портретам на смартфоны. Но HUAWEI Pura 80 Ultra меня удивил. У него естественная цветопередача. Камера не «пережаривает» тон кожи, не делает лицо пластмассовым. Очень порадовала возможность управлять фокусом и боке: смартфон аккуратно отделяет человека от фона, делая картинку объемной.



За счет сверхчеткой оптики и большого сенсора даже при плохом офисном освещении лица получаются свежими, без «шумов».

Работать со смартфоном очень удобно — сняла серию кадров, оценила результат — и сразу можно отправлять портрет в редакцию. Не нужно долго «подтягивать» цвета на компьютере, ведь есть удобный редактор изображений.

Характеристики HUAWEI Pura 80 Ultra для деловых портретов:

  • Сверхчеткий сенсор 50 МП — для детализации лица, одежды и аксессуаров даже при слабом свете;
  • Режим «Портрет» с мягкой проработкой фона — делает фотографию объемнее, а объект выделенным;
  • Мгновенная обработка на устройстве — кадры готовы к публикации без дополнительных манипуляций.

Лайфхаки от Аниты: деловой портрет на смартфон

  • Деловой портрет выигрывает при мягком рассеянном освещении. Подойдет окно или нейтральный настольный светильник;
  • Держите под рукой белый лист бумаги — им легко подсветить лицо и убрать тени под глазами;
  • Отходите на шаг или два дальше — не стоит «нависать» над моделью, к тому же так лицо и фигура выглядят естественнее;
  • Работайте серийной съемкой — эмоция поймается в одном кадре из десяти;
  • Не перегружайте фон — чем проще интерьер или задний план, тем солиднее и «дороже» выглядит портрет.

Тест съемки в ночном режиме: для тех, кто работает нон-стоп

— Ночная съемка — один из главных челленджей для фотографа. Даже хорошие камеры нередко «замыливают» детали или искажают цвет. Но здесь все было иначе. Я целенаправленно выбирала сложные сюжеты: вечерний городской фасад, неоновые вывески, много огней. Смартфон отлично ловит свет даже там, где глазу темно.


Мне очень понравился баланс контрастности: объекты не выбелены, цвета не теряют насыщенности, а городские огни не превращаются в пятна. На фотографии четко видны детали и на свету, и в тени, нет привычных «чёрных провалов».



Еще один плюс — скорость работы и отсутствие смазов. Даже когда в кадре движение (люди, машины) — снимок сохраняет выразительность, а фон выглядит живо.

Характеристики HUAWEI Pura 80 Ultra для ночной съемки:

  • 1-дюймовый HDR-сенсор фиксирует свет даже в сложных условиях, делая кадр глубоким и реалистичным;
  • Точная цветопередача (гиперспектральный объектив) — сохраняет естественные оттенки;
  • Автоматическая мультиэкспозиция и интеллектуальная стабилизация — позволяет поймать «живой» кадр без специального оборудования.

Лайфхаки от Аниты: ночные кадры на смартфон

  • Используйте источники света — фонари, витрины, огни города. Они помогают «подсветить» героя или предмет;
  • Держите смартфон увереннее — при съемке ночью важно минимизировать дрожание рук;
  • Ищите интересные отражения — влажный асфальт, витрины или окна добавляют глубины;
  • Пробуйте мультиэкспозицию — ночные кадры движущихся объектов получаются особенно динамичными и выразительными.


Тест Urban-съемки и возможностей зума: для тех, кому расстояния — не помеха

— В городской съемке важно быстро переключаться между крупными планами и широкими ракурсами. Часто нужно «подцепить» интересную деталь фасада — и почти всегда идеальный кадр где-то далеко. Вот тут возможности зума HUAWEI Pura 80 Ultra действительно удивили. Цвет, резкость и динамика сохраняются: детали не «замыливаются», стекло не дает искажений на краях, даже когда снимаешь на максимальном приближении. Потрясающе видно игру света на фасаде здания, причём даже стеклянные и металлические конструкции смартфон передает естественно.






Отдельный кайф — возможность издалека запечатлеть людей, оставаясь незаметным наблюдателем. Это очень важно не только для креативных кадров, но и для съемок бизнес-мероприятий или динамичных репортажей.

Характеристики HUAWEI Pura 80 Ultra для съемки на расстоянии:

  • Двойная перископ-система с одним большим сенсором: два отдельных объектива (3.7x и 9.4x) обеспечивают чистую и четкую картинку на любом фокусном расстоянии;
  • 100-кратный цифровой зум: для съемки мельчайших деталей вдали — например, элементов декора зданий либо надписей на билбордах;
  • Стабилизация Super OIS: даже если фотографируешь с рук или в движении, кадр остается резким;
  • 13 мм ультраширокий объектив 40 МП: позволяет создавать панорамы города, передавать масштаб пространства.

Лайфхаки от Аниты: урбанистическая съемка на смартфон

  • Комбинируйте ракурсы: делайте широкие кадры улицы, а потом снимайте фрагмент масштабно — получается стильная серия, которую оценят в бизнес-презентации или соцсетях;
  • Опережайте момент: городской ритм стремителен — используйте быструю серийную съемку и следящую фокусировку, чтобы поймать движение транспорта или интересного прохожего;
  • Играйте со светом: стеклянные фасады, витрины и даже тени между домами интереснее всего смотрятся в утренние и вечерние часы;
  • Используйте цифровой зум с умом: часто хватает снимка с 20−30-кратным увеличением.


«Лайк» от Аниты


— HUAWEI Pura 80 Ultra доказывает, что для создания качественного делового и творческого контента уже не обязательно носить с собой громоздкую профессиональную технику. Камеры и интеллектуальные функции устройства позволяют быстро и легко получать снимки, которые не уступают по уровню оформления и детализации классическим фотоаппаратам. Особенно ценю удобство съемки, точную цветопередачу и продуманный ночной режим — все это очень важно для динамичной работы.

И это не просто модный гаджет, а мощный инструмент для современного профессионала. Для меня это устройство стало настоящей мобильной фотостудией, готовой к любым вызовам и задачам. А для читателей «Про бизнес» — отличный пример того, как технологии меняют правила игры в бизнес-фотографии.


Где купить и бонус

Оформить предзаказ на HUAWEI Pura 80 Ultra можно в магазинах: МТС, А1, «5 элемент», 21vek.by, «На связи».

Стоимость: 5999 BYN

Бонус по 08.09.2025: смарт-часы Huawei Watch GT 5 Pro в подарок или за 10 копеек.

Покупатели новых флагманов Huawei также получат дополнительные привилегии:

  1. Защиту от механических повреждений: в течение года с момента покупки предоставляется право на проведение ремонта одного компонента (материнская плата, камера, экран, задняя крышка) по спеццене 85 рублей;
  2. Неограниченное количество замен аккумулятора в подарок в течение года по итогам диагностики емкости последнего ниже 85%;
  3. До четырех замен пленки на экране в подарок в течение двух лет.

Сервисные акции действуют на смартфоны серии, приобретенные по 31 июля 2027 г. включительно в официальных пунктах продаж на территории Беларуси.

*Наличие конкретных моделей и версий уточняйте в местах продаж.

