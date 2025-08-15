|
Как делать бизнес-контент на смартфон? Фотограф «Про бизнес» тестирует новый флагман и делится лайфхаками
Может ли смартфон заменить профессиональную камеру и сделать действительно крутые снимки для медиа и бизнеса? Мы решили бросить вызов самим себе и проверить возможности новинки
Из девчонки с «мыльницей» — в профи, за которым охотятся бренды
Фотография вошла в жизнь Аниты с раннего детства: дедушка снимал на пленочный ФЭД-2, который она до сих пор хранит как семейную реликвию. Родители подарили ей фотоаппарат, когда девочке было 10, и с тех пор Анита с увлечением снимала все вокруг.
После учебы на журфаке Анита несколько лет снимала спортивные события, где развила реакцию и профессиональную интуицию. А в 2021 году девушка официально начала свой небольшой бизнес. Открыла ИП, сотрудничала с медиа и брендами, стала востребованным фотографом, которого знают и уважают на рынке. На ее счету сотни съемок, которые используются в рекламе, социальных сетях компаний, на личных страницах бизнесменов.
Анита убеждена, что современный фотограф должен владеть не только камерой, но и смартфоном.
— При всей любви к камере, я понимаю, что бывают ситуации, когда нужно уметь работать со смартфоном. Многие задачи в редакции, деловые и творческие кадры можно делать прямо на ходу, ведь важна оперативность. Возможности камеры флагманского HUAWEI Pura 80 Ultra особенно заинтересовали именно с профессиональной точки зрения.
Первый взгляд: стиль, мощь и удобство
— Первое, что можно оценить в HUAWEI Pura 80 Ultra — он очень красивый. Я обожаю эстетичные вещи, и этот смартфон именно такой. Плавные линии и глянцевый корпус с золотым сиянием, тонкий узор… Он действительно притягивает взгляды.
Работает молниеносно! Никаких задержек даже при одновременном запуске тяжелых приложений и обработке фотографий. Поддерживает функцию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge 100 Вт — это значит, что всего за несколько минут можно получить достаточно энергии для нескольких часов активной работы. А сам аккумулятор (5170 мАч) держит заряд очень долго, за весь день не удалось «посадить» его даже до 20%.
Еще одна полезная фишка — настраиваемая кнопка быстрого доступа. Она позволяет назначить запуск любимых приложений, например, камеры, мессенджера, приложения для оплаты.
Для установки приложений есть фирменный магазин Huawei AppGallery. Там все, что нужно: мессенджеры, соцсети, приложения мобильных банков, сервисы оплат, редакторы, офисные программы и прочее. Благодаря сервису microG (майкроДжи) доступны Instagram, YouTube, Google Карты, Android Авто и другие. А приложение GBox (ДжиБокс) позволяет пользоваться магазином приложений Google Play.
Еще есть голосовой помощник Алиса. Можно быстро найти информацию, отправить сообщение, поставить напоминание или построить маршрут на встречу.
Интересная «фишка» — искусственный интеллект для подавления шума во время звонков. Даже в метро все классно работает: собеседник слышит только голос без посторонних звуков.
Особенность, к которой нужно привыкнуть — управление жестами. Например, прокрутка, снимок экрана или запуск приложений одним движением — ускоряет работу и позволяет выполнять важные задачи буквально «на лету».
И конечно, для меня был важен экран смартфона. Он плавный и яркий, с реалистичной цветопередачей. Это радует глаз при просмотре фото, снижает утомляемость при длительной работе.
А теперь к самому интересному — опробуем камеры!
Тест-съемка делового портрета: для тех, кто строит личный бренд
— Я была скептична к портретам на смартфоны. Но HUAWEI Pura 80 Ultra меня удивил. У него естественная цветопередача. Камера не «пережаривает» тон кожи, не делает лицо пластмассовым. Очень порадовала возможность управлять фокусом и боке: смартфон аккуратно отделяет человека от фона, делая картинку объемной.
За счет сверхчеткой оптики и большого сенсора даже при плохом офисном освещении лица получаются свежими, без «шумов».
Работать со смартфоном очень удобно — сняла серию кадров, оценила результат — и сразу можно отправлять портрет в редакцию. Не нужно долго «подтягивать» цвета на компьютере, ведь есть удобный редактор изображений.
Лайфхаки от Аниты: деловой портрет на смартфон
Тест съемки в ночном режиме: для тех, кто работает нон-стоп
— Ночная съемка — один из главных челленджей для фотографа. Даже хорошие камеры нередко «замыливают» детали или искажают цвет. Но здесь все было иначе. Я целенаправленно выбирала сложные сюжеты: вечерний городской фасад, неоновые вывески, много огней. Смартфон отлично ловит свет даже там, где глазу темно.
Мне очень понравился баланс контрастности: объекты не выбелены, цвета не теряют насыщенности, а городские огни не превращаются в пятна. На фотографии четко видны детали и на свету, и в тени, нет привычных «чёрных провалов».
Еще один плюс — скорость работы и отсутствие смазов. Даже когда в кадре движение (люди, машины) — снимок сохраняет выразительность, а фон выглядит живо.
Лайфхаки от Аниты: ночные кадры на смартфон
Тест Urban-съемки и возможностей зума: для тех, кому расстояния — не помеха
— В городской съемке важно быстро переключаться между крупными планами и широкими ракурсами. Часто нужно «подцепить» интересную деталь фасада — и почти всегда идеальный кадр где-то далеко. Вот тут возможности зума HUAWEI Pura 80 Ultra действительно удивили. Цвет, резкость и динамика сохраняются: детали не «замыливаются», стекло не дает искажений на краях, даже когда снимаешь на максимальном приближении. Потрясающе видно игру света на фасаде здания, причём даже стеклянные и металлические конструкции смартфон передает естественно.
Отдельный кайф — возможность издалека запечатлеть людей, оставаясь незаметным наблюдателем. Это очень важно не только для креативных кадров, но и для съемок бизнес-мероприятий или динамичных репортажей.
Лайфхаки от Аниты: урбанистическая съемка на смартфон
«Лайк» от Аниты
— HUAWEI Pura 80 Ultra доказывает, что для создания качественного делового и творческого контента уже не обязательно носить с собой громоздкую профессиональную технику. Камеры и интеллектуальные функции устройства позволяют быстро и легко получать снимки, которые не уступают по уровню оформления и детализации классическим фотоаппаратам. Особенно ценю удобство съемки, точную цветопередачу и продуманный ночной режим — все это очень важно для динамичной работы.
И это не просто модный гаджет, а мощный инструмент для современного профессионала. Для меня это устройство стало настоящей мобильной фотостудией, готовой к любым вызовам и задачам. А для читателей «Про бизнес» — отличный пример того, как технологии меняют правила игры в бизнес-фотографии.
