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Первый же день голосования загнал всех в ловушку, а послание Лукашенко сразило. Самое важное о выборах
05.08.2020 06:40 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Привет! Перед вами наша уже традиционная подборка новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.
Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
Страна таки пережила послание Александра Лукашенко, и оно безупречно во всем. Позитивных мотивов и убедительной картины будущего мы практически не уловили, зато наслушались страшилок про лихие 90-е, плетки, интернет-троллей, кукловодов, боевиков, проституток и все такое прочее. А еще из речи спикера под конец засквозила обида на всех: на «предателей» из номенклатуры, на молодежь, на Россию, которая из союзника превратилась в кого угодно, только не союзника... В массовом сознании пытались посеять мысль, что смена власти в стране приведет к катастрофе. В общем, если пропустили, здесь мы записали
В Беларуси официально стартовало досрочное голосование на выборах президента. Причем началась «досрочка» с огоньком, а точнее – с
В разных городах Беларуси один за одним срываются митинги Светланы Тихановской и объединенного штаба. На всех площадках, где планировалось устраивать агитационные встречи, внезапно происходят какие-то проблемы, требующие срочного ремонта – как правило, с участием коммунальщиков. Отдельного внимания заслуживает ситуация в Слуцке. Там собравшиеся увидеть Тихановскую местные жители стали скандировать «Ганьба!» сотрудникам коммунальных служб, которые «заняли» место для митинга. Закончилось все
Россия не пошлет на выборы в Беларусь своих наблюдателей, потому как российский ЦИК не получал официального приглашения от беларуских коллег. Также российская сторона не хочет ставить под угрозу здоровье своих наблюдателей из-за угрозы заражения ковидом. Об этом
В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:
Ключевые даты
Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование продлится до 8 августа.
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Первый же день голосования загнал всех в ловушку, а послание Лукашенко сразило. Самое важное о выборах
Привет! Перед вами наша уже традиционная подборка новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
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