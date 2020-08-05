Первый же день голосования загнал всех в ловушку, а послание Лукашенко сразило. Самое важное о выборах

Источник материала: KYKY

Привет! Перед вами наша уже традиционная подборка новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Страна таки пережила послание Александра Лукашенко, и оно безупречно во всем. Позитивных мотивов и убедительной картины будущего мы практически не уловили, зато наслушались страшилок про лихие 90-е, плетки, интернет-троллей, кукловодов, боевиков, проституток и все такое прочее. А еще из речи спикера под конец засквозила обида на всех: на «предателей» из номенклатуры, на молодежь, на Россию, которая из союзника превратилась в кого угодно, только не союзника... В массовом сознании пытались посеять мысль, что смена власти в стране приведет к катастрофе. В общем, если пропустили, здесь мы записали главные тезисы из послания , а тут – собрали убийственную реакцию соцсетей на него.

В Беларуси официально стартовало досрочное голосование на выборах президента. Причем началась «досрочка» с огоньком, а точнее – с массовыми жалобами беларусов по всей стране : люди оказались в ловушке. Голосовать приходится в открытых кабинках: шторок либо нет, либо они подвязаны так, чтобы «внутренности» кабинок оставались на виду. Многих независимых наблюдай просто не пускают на участки (в Гомеле так повсеместно), их лишают аккредитации. Фотографировать кабинки и урны не разрешают (хотя правозащитники трубят, что законом это не ограничивается).

В разных городах Беларуси один за одним срываются митинги Светланы Тихановской и объединенного штаба. На всех площадках, где планировалось устраивать агитационные встречи, внезапно происходят какие-то проблемы, требующие срочного ремонта – как правило, с участием коммунальщиков. Отдельного внимания заслуживает ситуация в Слуцке. Там собравшиеся увидеть Тихановскую местные жители стали скандировать «Ганьба!» сотрудникам коммунальных служб, которые «заняли» место для митинга. Закончилось все брутальными задержаниями омоновцами .

Россия не пошлет на выборы в Беларусь своих наблюдателей, потому как российский ЦИК не получал официального приглашения от беларуских коллег. Также российская сторона не хочет ставить под угрозу здоровье своих наблюдателей из-за угрозы заражения ковидом. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова. «ЦИК РФ не считает возможным направить в Беларусь своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Беларуси к коронавирусной пандемии», –добавила она.

В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:

действующий президент Александр Лукашенко;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование продлится до 8 августа.