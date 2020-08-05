ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первый же день голосования загнал всех в ловушку, а послание Лукашенко сразило. Самое важное о выборах

05.08.2020 06:40 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Привет! Перед вами наша уже традиционная подборка новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Страна таки пережила послание Александра Лукашенко, и оно безупречно во всем. Позитивных мотивов и убедительной картины будущего мы практически не уловили, зато наслушались страшилок про лихие 90-е, плетки, интернет-троллей, кукловодов, боевиков, проституток и все такое прочее. А еще из речи спикера под конец засквозила обида на всех: на «предателей» из номенклатуры, на молодежь, на Россию, которая из союзника превратилась в кого угодно, только не союзника... В массовом сознании пытались посеять мысль, что смена власти в стране приведет к катастрофе. В общем, если пропустили, здесь мы записали главные тезисы из послания, а тут – собрали убийственную реакцию соцсетей на него.

В Беларуси официально стартовало досрочное голосование на выборах президента. Причем началась «досрочка» с огоньком, а точнее – с массовыми жалобами беларусов по всей стране: люди оказались в ловушке. Голосовать приходится в открытых кабинках: шторок либо нет, либо они подвязаны так, чтобы «внутренности» кабинок оставались на виду. Многих независимых наблюдай просто не пускают на участки (в Гомеле так повсеместно), их лишают аккредитации. Фотографировать кабинки и урны не разрешают (хотя правозащитники трубят, что законом это не ограничивается).

В разных городах Беларуси один за одним срываются митинги Светланы Тихановской и объединенного штаба. На всех площадках, где планировалось устраивать агитационные встречи, внезапно происходят какие-то проблемы, требующие срочного ремонта – как правило, с участием коммунальщиков. Отдельного внимания заслуживает ситуация в Слуцке. Там собравшиеся увидеть Тихановскую местные жители стали скандировать «Ганьба!» сотрудникам коммунальных служб, которые «заняли» место для митинга. Закончилось все брутальными задержаниями омоновцами.

Россия не пошлет на выборы в Беларусь своих наблюдателей, потому как российский ЦИК не получал официального приглашения от беларуских коллег. Также российская сторона не хочет ставить под угрозу здоровье своих наблюдателей из-за угрозы заражения ковидом. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова. «ЦИК РФ не считает возможным направить в Беларусь своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Беларуси к коронавирусной пандемии», –добавила она. 

В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование продлится до 8 августа.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Привет! Перед вами наша уже традиционная подборка новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
 
Новости дня
Новости
 
НБА. «Бруклин» нанес поражение «Милуоки», «Портленд» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Слуцк Город

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика