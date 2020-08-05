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Лукашенко, выступая с посланием, поблагодарил депутатов за спасение стариков. О чем шла речь?
05.08.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выступая с ежегодным посланием к белорусам и нацсобранию, Александр Лукашенко высказался по поводу борьбы в Беларуси с пандемией коронавирусной инфекции. Он
Во время ежегодного послания к белорусам и Национальному собранию Александр Лукашенко поблагодарил людей за то, что они во время пандемии коронавируса не поддались массовой панике, защитили пожилых граждан, проявили самоотверженность в помощи врачам: готовили бесплатные обеды, делали пожертвования, становились волонтерами.
— Особая благодарность моя — депутатам парламента. Вы спасли основную массу наших стариков, у нас 150 с лишним домов престарелых — и это была ваша зона ответственности. По моему поручению парламент принял вместе с Министерством труда и социальной защиты населения Беларуси кардинальные меры, чтобы спасти людей, в самых тяжелых условиях находящихся в домах престарелых. Вы видели, как на Западе, пока приедут врачи, нет ни одного живого человека в доме престарелых. Мы этих людей спасли, мы их защитили, выработали соответствующую систему, — сказал президент.
Какую именно помощь во время пандемии оказывали депутаты? Как пояснили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания, помощь оказывали буквально все депутаты — поддержать пожилых людей в такое время их неформально попросил президент. Депутаты возили в дома престарелых гуманитарную помощь: средства индивидуальной защиты, медикаменты, продукты, искали спонсоров среди организаций для такой помощи, покупали что-то за свои деньги.
— Каждый депутат занимался этим в рамках своего округа, это было шефство над учреждениями, которые располагаются в их избирательных округах. Где-то это была гуманитарная помощь: вода, продукты, медикаменты, средства индивидуальной защиты. Депутаты пытались находить спонсорскую помощь и привлекали и коммерческие организации, кто-то за личные средства что-то покупал, оказывал организационную помощь были и совместные акции с сенаторами. Это была очень разнообразная работа и длилась она с конца марта как минимум до конца мая.
О подобных акциях депутатов писали и СМИ. Например, издание
Депутат Мария Василевич встречалась с начальником управления социальной защиты администрации Фрунзенского района Минска Ларисой Грицковой и передала ей благотворительную помощь (перчатки, маски, антисептики) для пожилых и безработных граждан, многодетных семей,
В барановичской газете
— Любая помощь домам-интернатам сейчас не будет лишней — это очевидно, — сказа депутат в комментарии изданию. — Конечно, афишировать милосердие не принято, да и многие стараются оказаться в стороне от излишнего внимания. Но считаю, что молчать об этом не стоит, ведь хороший пример может стать толчком для новых добрых дел и свершений. Например, когда я обратилась в совместное предприятие «Транзит» с предложением оказать спонсорскую помощь домам-интернатам, меня сразу же поддержали.
Для приобретения индивидуальных средств защиты было собрано и передано 1500 рублей.
Также депутаты вместе с Белорусским Обществом Красного Креста помогали средствами индивидуальной защиты психоневрологическому дому-интернату для престарелых и инвалидов в Острошицком Городке, пишет
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Выступая с ежегодным посланием к белорусам и нацсобранию, Александр Лукашенко поблагодарил депутатов за то, что они «спасли основную массу наших стариков». Чем...
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