ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко, выступая с посланием, поблагодарил депутатов за спасение стариков. О чем шла речь?

05.08.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Выступая с ежегодным посланием к белорусам и нацсобранию, Александр Лукашенко высказался по поводу борьбы в Беларуси с пандемией коронавирусной инфекции. Он поблагодарил депутатов за то, что они «спасли основную массу наших стариков». Чем именно помогали депутаты?


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во время ежегодного послания к белорусам и Национальному собранию Александр Лукашенко поблагодарил людей за то, что они во время пандемии коронавируса не поддались массовой панике, защитили пожилых граждан, проявили самоотверженность в помощи врачам: готовили бесплатные обеды, делали пожертвования, становились волонтерами.

— Особая благодарность моя — депутатам парламента. Вы спасли основную массу наших стариков, у нас 150 с лишним домов престарелых — и это была ваша зона ответственности. По моему поручению парламент принял вместе с Министерством труда и социальной защиты населения Беларуси кардинальные меры, чтобы спасти людей, в самых тяжелых условиях находящихся в домах престарелых. Вы видели, как на Западе, пока приедут врачи, нет ни одного живого человека в доме престарелых. Мы этих людей спасли, мы их защитили, выработали соответствующую систему, — сказал президент.

Какую именно помощь во время пандемии оказывали депутаты? Как пояснили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания, помощь оказывали буквально все депутаты — поддержать пожилых людей в такое время их неформально попросил президент. Депутаты возили в дома престарелых гуманитарную помощь: средства индивидуальной защиты, медикаменты, продукты, искали спонсоров среди организаций для такой помощи, покупали что-то за свои деньги.

— Каждый депутат занимался этим в рамках своего округа, это было шефство над учреждениями, которые располагаются в их избирательных округах. Где-то это была гуманитарная помощь: вода, продукты, медикаменты, средства индивидуальной защиты. Депутаты пытались находить спонсорскую помощь и привлекали и коммерческие организации, кто-то за личные средства что-то покупал, оказывал организационную помощь были и совместные акции с сенаторами. Это была очень разнообразная работа и длилась она с конца марта как минимум до конца мая.

О подобных акциях депутатов писали и СМИ. Например, издание mlyn.by писало, как представители Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты Представителей Национального собрания Беларуси привезли в отделение круглосуточного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения Минского района мыло, дезинфицирующие средства, маски и перчатки. Отделение рассчитано на 25 койко-мест, там находятся пожилые, одинокие, инвалиды. Средний возраст — от 67 до 97 лет.


Фото: Павел Шнип, mlyn.by

Агентство «Минск-Новости» также сообщало, что депутаты Палаты представителей поддержали благотворительной акцией работников психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 3. Сотрудники интерната жили на его территории во время пандемии вахтовым методом. Депутаты привезли в интернат молочные продукты.


Фото: Сергей Погожа, агентство «Минск-Новости»

Депутат Мария Василевич встречалась с начальником управления социальной защиты администрации Фрунзенского района Минска Ларисой Грицковой и передала ей благотворительную помощь (перчатки, маски, антисептики) для пожилых и безработных граждан, многодетных семей, написано на сайте депутата.


Депутат Мария Василевич встретилась с начальником управления социальной защиты администрации Фрунзенского района Минска Ларисой Грицковой. Фото: vasilevichmv.house.gov.by

В барановичской газете «Наш Край» рассказали, как депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Барановичскому сельскому избирательному округу № 7 Людмила Жолнерчик помогла Леснянскому дому-интернату для пожилых и престарелых и Городищенскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

— Любая помощь домам-интернатам сейчас не будет лишней — это очевидно, — сказа депутат в комментарии изданию. — Конечно, афишировать милосердие не принято, да и многие стараются оказаться в стороне от излишнего внимания. Но считаю, что молчать об этом не стоит, ведь хороший пример может стать толчком для новых добрых дел и свершений. Например, когда я обратилась в совместное предприятие «Транзит» с предложением оказать спонсорскую помощь домам-интернатам, меня сразу же поддержали.

Для приобретения индивидуальных средств защиты было собрано и передано 1500 рублей.

Также депутаты вместе с Белорусским Обществом Красного Креста помогали средствами индивидуальной защиты психоневрологическому дому-интернату для престарелых и инвалидов в Острошицком Городке, пишет mlyn.by. В этом доме-интернате живут пожилые, инвалиды I и II групп, люди частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и передвижению, в том числе при наличии физиологических изменений психики и тяжелых заболеваний.


Фото: Юлия Холодинская, mlyn.by

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выступая с ежегодным посланием к белорусам и нацсобранию, Александр Лукашенко поблагодарил депутатов за то, что они «спасли основную массу наших стариков». Чем...
 
Новости дня
Новости
 
Узнали, когда в Каменной Горке откроется ТРЦ Mega Park и какие бренды туда придут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика