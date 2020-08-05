Лукашенко, выступая с посланием, поблагодарил депутатов за спасение стариков. О чем шла речь?

Источник материала: Tut.by

Выступая с ежегодным посланием к белорусам и нацсобранию, Александр Лукашенко высказался по поводу борьбы в Беларуси с пандемией коронавирусной инфекции. Он поблагодарил депутатов за то, что они «спасли основную массу наших стариков». Чем именно помогали депутаты?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во время ежегодного послания к белорусам и Национальному собранию Александр Лукашенко поблагодарил людей за то, что они во время пандемии коронавируса не поддались массовой панике, защитили пожилых граждан, проявили самоотверженность в помощи врачам: готовили бесплатные обеды, делали пожертвования, становились волонтерами.

— Особая благодарность моя — депутатам парламента. Вы спасли основную массу наших стариков, у нас 150 с лишним домов престарелых — и это была ваша зона ответственности. По моему поручению парламент принял вместе с Министерством труда и социальной защиты населения Беларуси кардинальные меры, чтобы спасти людей, в самых тяжелых условиях находящихся в домах престарелых. Вы видели, как на Западе, пока приедут врачи, нет ни одного живого человека в доме престарелых. Мы этих людей спасли, мы их защитили, выработали соответствующую систему, — сказал президент.

Какую именно помощь во время пандемии оказывали депутаты? Как пояснили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания, помощь оказывали буквально все депутаты — поддержать пожилых людей в такое время их неформально попросил президент. Депутаты возили в дома престарелых гуманитарную помощь: средства индивидуальной защиты, медикаменты, продукты, искали спонсоров среди организаций для такой помощи, покупали что-то за свои деньги.

— Каждый депутат занимался этим в рамках своего округа, это было шефство над учреждениями, которые располагаются в их избирательных округах. Где-то это была гуманитарная помощь: вода, продукты, медикаменты, средства индивидуальной защиты. Депутаты пытались находить спонсорскую помощь и привлекали и коммерческие организации, кто-то за личные средства что-то покупал, оказывал организационную помощь были и совместные акции с сенаторами. Это была очень разнообразная работа и длилась она с конца марта как минимум до конца мая.

О подобных акциях депутатов писали и СМИ. Например, издание mlyn.by писало, как представители Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты Представителей Национального собрания Беларуси привезли в отделение круглосуточного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения Минского района мыло, дезинфицирующие средства, маски и перчатки. Отделение рассчитано на 25 койко-мест, там находятся пожилые, одинокие, инвалиды. Средний возраст — от 67 до 97 лет.



Фото: Павел Шнип, mlyn.by

Агентство «Минск-Новости» также сообщало, что депутаты Палаты представителей поддержали благотворительной акцией работников психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 3. Сотрудники интерната жили на его территории во время пандемии вахтовым методом. Депутаты привезли в интернат молочные продукты.



Фото: Сергей Погожа, агентство «Минск-Новости»

Депутат Мария Василевич встречалась с начальником управления социальной защиты администрации Фрунзенского района Минска Ларисой Грицковой и передала ей благотворительную помощь (перчатки, маски, антисептики) для пожилых и безработных граждан, многодетных семей, написано на сайте депутата .



Депутат Мария Василевич встретилась с начальником управления социальной защиты администрации Фрунзенского района Минска Ларисой Грицковой. Фото: vasilevichmv.house.gov.by

В барановичской газете «Наш Край» рассказали, как депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Барановичскому сельскому избирательному округу № 7 Людмила Жолнерчик помогла Леснянскому дому-интернату для пожилых и престарелых и Городищенскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

— Любая помощь домам-интернатам сейчас не будет лишней — это очевидно, — сказа депутат в комментарии изданию. — Конечно, афишировать милосердие не принято, да и многие стараются оказаться в стороне от излишнего внимания. Но считаю, что молчать об этом не стоит, ведь хороший пример может стать толчком для новых добрых дел и свершений. Например, когда я обратилась в совместное предприятие «Транзит» с предложением оказать спонсорскую помощь домам-интернатам, меня сразу же поддержали.

Для приобретения индивидуальных средств защиты было собрано и передано 1500 рублей.

Также депутаты вместе с Белорусским Обществом Красного Креста помогали средствами индивидуальной защиты психоневрологическому дому-интернату для престарелых и инвалидов в Острошицком Городке, пишет mlyn.by . В этом доме-интернате живут пожилые, инвалиды I и II групп, люди частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и передвижению, в том числе при наличии физиологических изменений психики и тяжелых заболеваний.



Фото: Юлия Холодинская, mlyn.by