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Лукашенко: У каждого, кто имеет право голоса, должна быть возможность участвовать в выборах

05.08.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси обсудили подготовку к предстоящим президентским выборам. Президент Александр Лукашенко встретился с губернаторами областей и мэром столицы. Глава государства поручил позаботиться о тех избирателях, кто не может прийти на участок в силу возраста либо проблем со здоровьем, сообщает «МИР 24».

«У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. Особенно посмотрите за стариками, инвалидами. Есть еще люди, которые болеют коронавирусом, надо помочь им проголосовать», – сказал президент.

На эту кампанию уже аккредитовали более 40 тысяч наблюдателей. Им, как заявил президент, окажут всяческое содействие. Кроме того, Александр Лукашенко поручил в ходе выборов особое внимание уделить безопасности.

«По хорошей белорусской традиции, может, и советской традиции, мы всегда выборы проводили как настоящий праздник для людей. И буфеты были организованы, и концертные площадки. Надо и в этот раз не забывать о таком празднике», – добавил глава государства.

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут в это воскресенье. В стране открыли около шести тысяч избирательных участков.



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Глава Беларуси поручил позаботиться о тех избирателях, которые не могут прийти на участок в силу возраста или проблем со здоровьем.
 
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