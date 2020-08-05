Лукашенко: У каждого, кто имеет право голоса, должна быть возможность участвовать в выборах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси обсудили подготовку к предстоящим президентским выборам. Президент Александр Лукашенко встретился с губернаторами областей и мэром столицы. Глава государства поручил позаботиться о тех избирателях, кто не может прийти на участок в силу возраста либо проблем со здоровьем, сообщает «МИР 24».

«У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. Особенно посмотрите за стариками, инвалидами. Есть еще люди, которые болеют коронавирусом, надо помочь им проголосовать», – сказал президент.

На эту кампанию уже аккредитовали более 40 тысяч наблюдателей. Им, как заявил президент, окажут всяческое содействие. Кроме того, Александр Лукашенко поручил в ходе выборов особое внимание уделить безопасности.

«По хорошей белорусской традиции, может, и советской традиции, мы всегда выборы проводили как настоящий праздник для людей . И буфеты были организованы, и концертные площадки. Надо и в этот раз не забывать о таком празднике», – добавил глава государства.

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут в это воскресенье. В стране открыли около шести тысяч избирательных участков.