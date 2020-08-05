Коронавирус в Беларуси: Минздрав опубликовал данные на 5 августа

Источник материала: ОНТ

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежие данные по распространению COVID-19 в Беларуси.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 5 августа были зарегистрированы 68 376 случаев заражения. При этом выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19. Всего было проведено 1 334 868 тестов на COVID-19.

С начала распространения инфекции на территории Беларуси скончались 577 пациентов с рядом хронических заболеваний и положительным тестом на коронавирус.

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