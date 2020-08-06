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Кубок Стэнли. «Тампа» играет с «Бостоном» в круговом турнире, «Питтсбург» сыграет с «Монреалем» в квалификации

06.08.2020 06:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Продолжаются квалификационный раунд и круговой турнир плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды. 

Серии квалификации проходят в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд. 

По четыре лучшие команды каждой конференции НХЛ на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф, они стали участниками кругового турнира для определения посева.

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

НХЛ

Квалификация

Флорида – Айлендерс 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Дата проведения
5 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 24 Хаула (Хоффман, Дадонов)
1:1 – 36 Пажо (Бовилье)
2:1 – 41 Хоффман (Барков, Йэндл)
3:1 – 42 Бойл ()
3:2 – 58 Нелсон (Тэйвс, Пулок)
Вратари: Бобровский 20/22  Варламов 19/22.

Счет в серии: 0-2

Аризона – Нэшвилл 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Дата проведения
5 августа, 21.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Дворак (Хилл, Ялмарссон)
1:1 – 27 Арвидссон (Джохансен, Форсберг)
2:1 – 47 Гарланд (Келлер, Степан)
3:1 – 55 Холл (Экман-Ларссон, Кессел)
4:1 – 58 Седерберг ()
Вратари: Кюмпер 39/40  Сарос 24/27.

Счет в серии: 1-1

Монреаль – Питтсбург 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Дата проведения
6 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Чикаго – Эдмонтон 1:1 (1 период)
Дата проведения
6 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Круговой турнир

Бостон – Тампа-Бэй 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Дата проведения
5 августа, 23.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Пойнт (Палат, Кучеров)
0:2 – 11 Киллорн (Джонсон, Хедман)
1:2 – 37 Макэвой (Бержерон, Крюг)
2:2 – 42 Вагнер (Курали, Хара)
2:3 – 59 Джонсон (Киллорн, Гурде)
Вратари: Раск 32/35  Ан. Василевский 25/27.

 

Даллас – Колорадо 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Дата проведения
6 августа, 01.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Макар (Кадри, Ландескуг)
0:2 – 16 Донской (Бураковски, Жирар)
0:3 – 38 Наместников (Рантанен, Маккиннон)
0:4 – 42 Бураковски (Донской, Жирар)
Вратари: Худобин 36/40  Францоуз 27/27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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