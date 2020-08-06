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Кубок Стэнли. «Тампа» играет с «Бостоном» в круговом турнире, «Питтсбург» сыграет с «Монреалем» в квалификации
06.08.2020 06:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Продолжаются квалификационный раунд и круговой турнир плей-офф
Серии квалификации проходят в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд.
По четыре лучшие команды каждой конференции НХЛ на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф, они стали участниками кругового турнира для определения посева.
Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за
НХЛ
Квалификация
Счет в серии: 0-2
Счет в серии: 1-1
Счет в серии: 1-1
Счет в серии: 1-1
Круговой турнир
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Кубок Стэнли. «Тампа» играет с «Бостоном» в круговом турнире, «Питтсбург» сыграет с «Монреалем» в квалификации
Продолжаются квалификационный раунд и круговой турнир плей-офф НХЛ.
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