Исчезнувшая кошка нашлась спустя 12 лет

Источник материала: ОНТ

Кошка, пропавшая без вести в шотландском кемпинге, нашлась спустя 12 лет, сообщает Daily Mail.

Трехлетний Джорджи исчез в 2008 году, когда отдыхал вместе со своими хозяевами в кемпинге в Шотландии. Семья должна была вернуться домой, их питомец исчез в лагере. Владелица кошки Эми Дэвис подумала, что та ушла гулять и потерялась, и уже не рассчитывала ее увидеть.

Однако к ее огромному удивлению кота нашли спустя 12 лет в том же месте. Джорджи нашел сотрудник кемпинга, когда были введены ограничения из-за коронавируса.

По словам хозяйки, она сначала надеялась, что кто-нибудь увидит ее питомца и по микрочипу найдет хозяев. Однако долгие годы не было никаких вестей.

Выяснилось, что все это время Джорджи жил в лесу рядом с кемпингом, где его подкармливали сотрудники и отдыхающие.

Когда в этом регионе ввели карантин из-за коронавируса, один из сотрудников лагеря, заметив кошку, решил проверить, чья она, не осталась ли она тут после отъезда хозяев. Проверив ее чип, он выяснил, что она из Северной Англии.

Несмотря на то что Джорджи после всех этих лет нашелся, о питомце будут заботиться в кошачьем приюте, ему ищут новых хозяев.

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