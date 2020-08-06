ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

За счет средств районного бюджета для Шарковщинской ЦРБ приобретен современный аппарат УЗИ

06.08.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

За счет средств районного бюджета для Шарковщинской ЦРБ приобретен современный аппарат УЗИВ конце июня центральная районная больница получила аппарат УЗИ CHISON QBIT-10, который был приобретен за счет средств районного бюджета. Оборудование нового поколения позволяет с высокой точностью диагностировать заболевания органов брюшной полости, грудной клетки, щитовидной железы, сосудов, проводить другие обследования. Также приобретены специальные датчики, позволяющие выполнять диагностику предстательной железы, объемных жидкостных образований брюшной и грудной полостей, забрюшинного пространства под УЗИ-контролем.
В перспективе освоение методики исследования сосудов верхних и нижних конечностей, сердца.
— Возможность проводить качественные ультразвуковые исследования с поступлением современного оборудования увеличивается во много раз, — рассказывает врач УЗИ Татьяна Соколова. — С его помощью проводится широкий спектр обследований. В области гинекологии — это ультразвуковая диагностика органов малого таза и молочных желез, в области гастроэнтерологии — обследование органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, в области урологии — обследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы. Проводим обследование щитовидной железы. В аппарате QBIT-10 имеется несколько датчиков, на экране можно увидеть мелкие детали. Работать на новом аппарате удобно, комфортно. Уверена в том, что новый аппарат УЗИ будет способствовать совершенствованию диагностики заболеваний. Ведь выявленные на ранних стадиях изменения в организме человека и вовремя начатое лечение помогут оказать квалифицированную медицинскую помощь, сохранить здоровье и жизнь пациента.
Обследования проводятся как по показаниям по направлению врача, так и на платной основе.
Врачи и пациенты не скрывают радостных эмоций по этому поводу, ведь благодаря современной технике значительно расширились диагностические возможности.
Елена АНАНИЧ.

За счет средств районного бюджета для Шарковщинской ЦРБ приобретен современный аппарат УЗИ

Comments are closed.

« «У нас дастаткова рэсурсаў, каб абараніць людзей» — Лукашэнка пра бяспеку ў час выбараў
Новости дня
Новости
 
На базе ослабленного коронавируса создали новую вакцину. Ее нужно вводить через нос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика