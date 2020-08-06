За счет средств районного бюджета для Шарковщинской ЦРБ приобретен современный аппарат УЗИ

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Клiч Радзiмы
В конце июня центральная районная больница получила аппарат УЗИ CHISON QBIT-10, который был приобретен за счет средств районного бюджета. Оборудование нового поколения позволяет с высокой точностью диагностировать заболевания органов брюшной полости, грудной клетки, щитовидной железы, сосудов, проводить другие обследования. Также приобретены специальные датчики, позволяющие выполнять диагностику предстательной железы, объемных жидкостных образований брюшной и грудной полостей, забрюшинного пространства под УЗИ-контролем.
В перспективе освоение методики исследования сосудов верхних и нижних конечностей, сердца.
— Возможность проводить качественные ультразвуковые исследования с поступлением современного оборудования увеличивается во много раз, — рассказывает врач УЗИ Татьяна Соколова. — С его помощью проводится широкий спектр обследований. В области гинекологии — это ультразвуковая диагностика органов малого таза и молочных желез, в области гастроэнтерологии — обследование органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, в области урологии — обследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы. Проводим обследование щитовидной железы. В аппарате QBIT-10 имеется несколько датчиков, на экране можно увидеть мелкие детали. Работать на новом аппарате удобно, комфортно. Уверена в том, что новый аппарат УЗИ будет способствовать совершенствованию диагностики заболеваний. Ведь выявленные на ранних стадиях изменения в организме человека и вовремя начатое лечение помогут оказать квалифицированную медицинскую помощь, сохранить здоровье и жизнь пациента.
Обследования проводятся как по показаниям по направлению врача, так и на платной основе.
Врачи и пациенты не скрывают радостных эмоций по этому поводу, ведь благодаря современной технике значительно расширились диагностические возможности.
Елена АНАНИЧ.