На базе ослабленного коронавируса создали новую вакцину. Ее нужно вводить через нос

Источник материала: Tut.by

Ученые из Южной Кореи разработали интраназальную вакцину от коронавируса нового типа на основе ослабленной формы SARS-CoV-2. Ее уже успешно проверили на трансгенных мышах с человеческой версией гена ACE2. Предварительные результаты работы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv , пишет ТАСС .



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«Постепенно приспосабливая коронавирус к жизни в клетках при низких температурах, мы создали его ослабленную версию. Оптимальную температуру жизни патогена при этом мы снизили с 37 до 22 °C. Вакцину, созданную на его основе, мы вводили мышам через нос. Она полностью защитила животных от атак обычного коронавируса», — пишут ученые.

За последние месяцы ученые из разных стран начали испытывать различные типы вакцин от коронавируса нового типа. Часть из них тестируют на животных, другие — на людях. Первые итоги их проверок ученые ожидают лишь в следующем году, если методика тестирования вакцин не поменяется.

Многие из этих препаратов основаны на непроверенной технологии, по которой в человеческие клетки вводят фрагменты РНК и заставляют их производить много белков вируса. Ученые разрабатывают и классические инактивированные и рекомбинантные вакцины на основе ослабленных вирусных частиц и готовых фрагментов оболочки вируса. И в том, и в другом случае создание массового производства этих препаратов будет очень сложно осуществить, а гарантий успеха пока нет.

Новая вакцина от коронавируса

Группа ученых под руководством профессора Института изучения гриппа (Республика Корея) Сана Хисо разработала новую вакцину на основе особой ослабленной формы SARS-CoV-2. Для этого специалисты приучили ее жить внутри человеческих клеток при относительно низкой температуре.

Это нужно было сделать для того, чтобы упростить процедуру вакцинации как для медиков, так и для пациентов — подготовить препарат для введения через нос или рот. Подобным образом, как отмечают исследователи, разрабатываются фактически все вакцины от сезонных форм гриппа и многих других вирусов.

Корейские медики выращивали образцы патогена в культурах человеческих клеток. При этом после того, как скорость размножения SARS-CoV-2 выходила на определенную планку, они постепенно понижали температуру образцов. Таким образом ученые снизили оптимальную температуру для его существования с 37 до 22 °C.

В результате вирус приобрел примерно 37 новых мутаций, приспособился к низким температурам и при этом потерял способность размножаться в нормальных условиях. Благодаря этому иммунитет стал распознавать инфекцию и научился бороться с ней при введении большого числа инактивированных вирусных частиц в слизистую оболочку носа. Его работу биологи проверили, используя мышей с человеческой версией гена ACE2, которые очень уязвимы для атак коронавируса.

Опыты показали, что ослабленная форма вируса не заразила грызунов коронавирусом. Однако при этом она защитила их от последующего заражения полноценными формами коронавируса, заставив их иммунитет вырабатывать антитела, которые могут присоединяться к оболочке SARS-CoV-2. В ближайшее время профессор Сан Хисо и его коллеги планируют провести аналогичные опыты на более крупных животных, а также готовятся к экспериментам на людях.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.