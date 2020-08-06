ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У Шаркаўшчынскім раёне працягваецца датэрміновае галасаванне

06.08.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

У Шаркаўшчынскім раёне працягваецца датэрміновае галасаваннеФота Алены АНАНІЧ.

У Шаркаўшчынскім раёне працягваецца датэрміновае галасаванне У Шаркаўшчынскім раёне працягваецца датэрміновае галасаванне У Шаркаўшчынскім раёне працягваецца датэрміновае галасаванне У Шаркаўшчынскім раёне працягваецца датэрміновае галасаванне

Comments are closed.

« Программа районного праздника «Яблочный ФЕСТ»
«У нас дастаткова рэсурсаў, каб абараніць людзей» — Лукашэнка пра бяспеку ў час выбараў »
Новости дня
Новости
 
На базе ослабленного коронавируса создали новую вакцину. Ее нужно вводить через нос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика