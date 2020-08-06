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Выборы Президента Беларуси: как белорусы голосуют в европейских странах

06.08.2020 21:57 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выборы Президента Беларуси: как белорусы голосуют в европейских странах

Всего в 36 государствах за пределами страны организовано 44 участка для голосования. Самое большое количество традиционно находится в странах Европейского союза. Например, в Польше открыто сразу три участка, а в Латвии и Германии – по два. Белорусские граждане, которые постоянно проживают на территории ФРГ или находятся там временно, могут проголосовать в Мюнхене или Берлине.   

Учитывая погоду – над Западной Европой установилась жара, продолжают действовать и ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Самые активные часы для досрочного голосования – это утро и вечер. Время и правила работы зарубежных участков такие же, как и в Беларуси.  

По данным Центризбиркома, на зарубежных участках проголосуют около 5300 белорусов. Большая часть наших соотечественников после начала пандемии коронавируса вернулась из-за границы на родину.

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Всего в 36 государствах за пределами страны организовано 44 участка для голосования. Самое большое количество традиционно находится в странах Европейского союза....
 
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