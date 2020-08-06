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«Поймаю – оторву яйца». Вот мегакраткий пересказ того самого интервью Лукашенко Гордону

06.08.2020 22:50 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 6 августа, появилось интервью, которое Александр Лукашенко дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Если у вас нет пары часов, чтобы слушать, как Лукашенко, бравируя, отвечает на согласованные удобные вопросы, мы пострадали за вас и подготовили краткое содержание. 

Итак, вот краткий и чёткий пересказ:

Жить без отца было несложно, потому что все дети «росли в куче». Наверное один раз Лукашенко видел отца. Единственное, что осталось в памяти – он очень высокий человек. Мама сильно опекала и купила сыну баян. Пальцы еще помнят баян, но клюшка в руках сидит лучше. 

Против Беловежских соглашений голосовал, потому что историк и патриот СССР (по протоколам Лукашенко отсутствовал на заседании, в зале появился после голосования. Это подтверждает в своей книге и Александр Федута, работавший в его штабе – Прим. KYKY). Часто еще пацаном встречался с Горбачевым. Были очень хорошие отношения с Ельциным.

Путин – красавчик, потому что обычно держит свое слово, но по нефти с ним договариваться невозможно. Почему Ельцин выбрал Путина, Лукашенко говорить не хочет. Но знает, что тот сильно пожалел о своем выборе. И вообще Ельцина он называл «добрый русский медведь». С Путиным познакомился во время своего официального визита к Собчаку, когда В.В. его встречал. Конечно, из них двоих эту встречу помнил только Путин. И вообще, раньше он был «воспитанный сотрудник КГБ», а теперь он уже никому не доверяет, хотя все еще «человек». «Матюкнуться» с Путиным они могут, но кричать друг на друга – нет. Ах да, никогда Путин не будет президентом до 2036-го. 

Украина круче Франции, потому что Францию раздолбала демократия. Самые теплые отношения из президентов Украины были с Кучмой. Беглому Януковичу Лукашенко простил всё – и даже поддерживал его во время Майдана. Порошенко – норм. А Володя Зеленский хороший, но его жаль – «президентами не становятся, президентами рождаются». Зато он смешной – иногда «такое ляпнет!» 

То, что Крым забрали, не значит, что с Беларусью будет то же самое. И если бы Лукашенко воевал за Крым (а он бы воевал), легло бы 1000 человек – но он бы не отдал ни клочка земли. 

«Я никогда не начну стрелять первым. Это подарок будет врагам», – так Лукашенко выразил, что никуда не побежит из страны. 

Пост спикера Госдумы в Объединенном государстве Путин Лукашенко не предлагал – да и «заведующим складом» он бы не стал. И вообще все эти интеграционные дела надо было делать 20 лет назад, теперь «народ перезрел». ИТ приносит госбюджету примерно 8% от 2,5 миллиарда долларов, но это больше выгода для самих айтишников, нежели для страны. 

«Мы никогда не отрицали коронавирус», это так в СМИ подали. Путина он не заразил, но коронавирус Лукашенко скорее всего «подкинули». 

Тихановский вообще никогда не было кандидатом, а про Бабарико власть раскрыла всему миру доказательства (на деле – материалы еще не законченного уголовного дела – Прим. KYKY), плюс он не предоставил никому свою декларацию (на деле – предоставил – Прим. KYKY). То, что говорят, мол, Бабарико и Цепкало – проекты Кремля, – это и так, и не так. Белгазпром огромные деньги вбахал в этих людей. Тихановскую Лукашенко жаль. Ее просто штабы впихнули в выборы, чтобы им самим меньше «досталось». 

А вообще Лукашенко фотографом был в студенческие времена, поэтому понимает, как все митинги делаются картинки. Так что многотысячные пикеты трех женщин – это просто картинка. Но Светлана – не проект Кремля. 

Мандража перед выборами у Лукашенко никогда нет. И будет «неловко», если придется принимать силу для подавления восстаний. Но если боевики обнаглеют, он готов к жестким мерам. Кстати, Украина предупредила про новых боевиков на границе. 

Дальше – хоккей. 

Коля хорошо общается с Путиным, но с Януковичем общался еще лучше. 

Гордон говорит, что Ленин писал, мол, «интеллигенция – не мозг нации, а говно нации». Лукашенко смеется. Пару раз пародирует Ельцина и Назарбаева.

Только «вчера» старший сын Лукашенко общался с женой Александра, ведь она же тоже человек. Зато Коля на «вы» (имелось ввиду на «ты» – Прим. KYKY) со всеми мессенджерами, он разбирается. Но вообще детей не надо напоказ выставлять. Да и в целом Коля поездил по стране – «увидел всю эту грязь и повзрослел». Зато любит химию и биологию, да и в деревенской школе выучил иностранный язык. Если будет заниматься наукой – Лукашенко его не поддерживает. Но он может прийти, сесть на колено и сказать «папа, я тебя люблю». 

Лукашенко уже сейчас может сказать, кто станет новым президентом Беларуси – «но зачем?»

Спустя 26 лет все бросить и пожить для себя не хочется. Мемуары, может быть, напишет – если нечего будет делать. Но не для того, чтобы «издать книжонку ради денег». 

Если власть здесь перевенут, «придется несладко, а Украине не лучше, даже хуже». И в России есть отдельные люди (эксперты считают, речь о Бабиче – Прим. KYKY) – не захотел называть фамилии – которые против Беларуси: «Я им сказал: «Поймаю – оторву яйца».

«Женя» Пригожин раньше Лукашенко встречал, давал лучшую бутылку вина. Печально, что «вагнеровцы» с ним связаны, но ведь и он же игрушка в чужих руках. 

Ну и вообще, как говорил Жванецкий, «хорошо уже было». Это процитировал Гордон, но Лукашенко посмеялся и сказал: «Будет». 

***

А вот само видеоинтервью, если вдруг вы хотите посмотреть его целиком:

 
 
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Сегодня, 6 августа, появилось интервью, которое Александр Лукашенко дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Если у вас нет пары часов, чтобы слушать, как...
 
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