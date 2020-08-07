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Звезды массово стали отказываться от концертов 8 августа
07.08.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Леонид Агутин, группы Rasa, «Кар-Мэн», дуэт Джаро и Ханза, Юлианна Караулова и певец Мэвл отказались от выступления на концертах 8 августа. Об этом артисты сообщили в своих соцсетях. Напомним, сегодня и вчера белорусы
За два дня белорусы написали тысячи комментариев артистам, которые были заявлены на концертах 8 августа в Минске и областных городах. Подробно о том, что именно они писали, можно прочесть
Леонид Агутин, хоть сперва и сказал, что собирается приехать и спеть, позже передумал и сообщил, что все-таки не приедет: «Народ, все, выдыхаем. Мы не едем, концертов не будет».
Группа «Кар-Мэн» тоже
— В связи с ситуацией, которая сложилась в Минске вокруг концертов 8 августа, мы переносим наши выступления на более поздние сроки и по-прежнему ждем встречи с нашими фэнами и фэнихами! Любим вас, всегда ваши Кармэны.
Группа Rasa тоже отказалась от выступления 8-го числа в Минске.
— Спасибо вам большое за то, что предупредили нас. Мы очень любим вас и желаем процветания вашей стране, — написал в Stories Витя, один из солистов Rasa. В
Белорусский певец Мэвл также сообщил, что не выступает ни на каких концертах 8 числа.
Ханза из дуэта Джаро и Ханза восхитился белорусской сплоченностью и надеется, что со столичными поклонниками удастся увидеться в другой раз. Джаро
— По большей части мы хотели выступить в Минске из-за маленькой девочки. Ханза хотел провести это выступление ради того чтобы помочь ей в лечении (по всей видимости, речь идет о том, чтобы перечислить гонорар или его часть на благотворительность. — Прим. TUT.BY). У кого есть возможность
Джаро тэгнул в посте Макса Коржа и попросил того поддержать малышку, если сможет.
Певица Юлианна Караулова тоже
— Если честно, я немного в шоке: люди вокруг перестали думать о своей безопасности и безопасности окружающих. По-прежнему очень важно не терять бдительность и продолжать носить маску в местах массового скопления людей. Я не хочу болеть и подвергать опасности близких, а вы? — написала девушка.
Напомним, 8 августа — в день перед основным днем голосования на президентских выборах — в Минске и всех областных центрах заявлены бесплатные концерты с участием известных артистов. Минский концерт организует Atom Entertainment Group. Глава агентства
— Могу сказать вам с четкой уверенностью, что речь не идет о финансировании государством, то есть мероприятие не делается за счет денег, уплаченных налогоплательщиками. Заказчика я не могу раскрывать, это частная инициатива.
Кто организует концерты в регионах — узнать не удалось. В Atom Entertainment Group говорят, что занимаются только минским концертом. Местные власти в свою очередь заявляют, что тоже не имеют отношения и упоминают «минских организаторов». Кто эти организаторы — пока неизвестно.
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Леонид Агутин, группы Rasa, «Кар-Мэн», дуэт Джаро и Ханза, Юлианна Караулова и певец Мэвл отказались от выступления на концертах 8 августа. Об этом артисты сообщили в...
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