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Звезды массово стали отказываться от концертов 8 августа

07.08.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Леонид Агутин, группы Rasa, «Кар-Мэн», дуэт Джаро и Ханза, Юлианна Караулова и певец Мэвл отказались от выступления на концертах 8 августа. Об этом артисты сообщили в своих соцсетях. Напомним, сегодня и вчера белорусы атаковали страницы артистов с просьбами не приезжать в Беларусь.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: agutin.com

За два дня белорусы написали тысячи комментариев артистам, которые были заявлены на концертах 8 августа в Минске и областных городах. Подробно о том, что именно они писали, можно прочесть здесь. Если кратко: комментаторы просили артистов не поддерживать действующую власть и отказаться от участия в концертах накануне выборов.

Леонид Агутин, хоть сперва и сказал, что собирается приехать и спеть, позже передумал и сообщил, что все-таки не приедет: «Народ, все, выдыхаем. Мы не едем, концертов не будет».


Комментарии с личной страницы Леонида Агутина. Фото: скриншот Facebook

Группа «Кар-Мэн» тоже решила не ехать в Беларусь.

— В связи с ситуацией, которая сложилась в Минске вокруг концертов 8 августа, мы переносим наши выступления на более поздние сроки и по-прежнему ждем встречи с нашими фэнами и фэнихами! Любим вас, всегда ваши Кармэны.

Группа Rasa тоже отказалась от выступления 8-го числа в Минске.

— Спасибо вам большое за то, что предупредили нас. Мы очень любим вас и желаем процветания вашей стране, — написал в Stories Витя, один из солистов Rasa. В видео, которое он опубликовал на странице, добавил, что надеется на встречу с минчанами в лучшей обстановке.

Белорусский певец Мэвл также сообщил, что не выступает ни на каких концертах 8 числа.


Из Instagram Stories Вити Rasa и Мэвла

Ханза из дуэта Джаро и Ханза восхитился белорусской сплоченностью и надеется, что со столичными поклонниками удастся увидеться в другой раз. Джаро опубликовал подробный пост, в котором поделился, что директ разрывается от сообщений белорусов, и уверил, что 8-го числа их дуэта в Минске не будет.

— По большей части мы хотели выступить в Минске из-за маленькой девочки. Ханза хотел провести это выступление ради того чтобы помочь ей в лечении (по всей видимости, речь идет о том, чтобы перечислить гонорар или его часть на благотворительность. — Прим. TUT.BY). У кого есть возможность поддержите свою землячку.


Пост Джаро из дуэта Джаро и Ханза. Фото: скриншот Instagram

Джаро тэгнул в посте Макса Коржа и попросил того поддержать малышку, если сможет.

Певица Юлианна Караулова тоже написала, что не летит в Беларусь. Причиной она назвала коронавирус, который никуда не делся.

— Если честно, я немного в шоке: люди вокруг перестали думать о своей безопасности и безопасности окружающих. По-прежнему очень важно не терять бдительность и продолжать носить маску в местах массового скопления людей. Я не хочу болеть и подвергать опасности близких, а вы? — написала девушка.

Напомним, 8 августа — в день перед основным днем голосования на президентских выборах — в Минске и всех областных центрах заявлены бесплатные концерты с участием известных артистов. Минский концерт организует Atom Entertainment Group. Глава агентства объяснял AFISHA.TUT.BY: это не политическая акция и концерт не поддерживает никого из кандидатов.

— Могу сказать вам с четкой уверенностью, что речь не идет о финансировании государством, то есть мероприятие не делается за счет денег, уплаченных налогоплательщиками. Заказчика я не могу раскрывать, это частная инициатива.

Кто организует концерты в регионах — узнать не удалось. В Atom Entertainment Group говорят, что занимаются только минским концертом. Местные власти в свою очередь заявляют, что тоже не имеют отношения и упоминают «минских организаторов». Кто эти организаторы — пока неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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Леонид Агутин, группы Rasa, «Кар-Мэн», дуэт Джаро и Ханза, Юлианна Караулова и певец Мэвл отказались от выступления на концертах 8 августа. Об этом артисты сообщили в...
 
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