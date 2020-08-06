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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: Мы сохранили инфекционки, людей и образование В Беларуси никогда не отрицали коронавирус. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. - Вы...

В Беларуси никогда не отрицали коронавирус. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил вДмитрию Гордону.- Мы никогда не отрицали коронавирус. Так было подано в средствах массовой информации. Как можно отрицать то, что есть на самом деле? Это первое. Второе - коронавирус (из-за того, что мы очень аккуратно к этому относились), развивался позже других. Я даже знаю фамилии тех двоих, кто привез. Это мне приходилось делать все. Я контролировал, ты не представляешь, насколько был в это погружен. У нас путь был другой. И почему я всегда, взяв это на себя? Ну я Президент. Я понимал, что самое страшное в любой болезни - мозги. Если только поддался панике, ты не больной, ты мертвец, ты покойник. И когда я вижу, что психоз развернулся по всей планете, когда из СМИ все начали трубить: «Ай-яй-яй, там все, экскаваторами могилы роют». Ты как специалист понимаешь. Сопровождают это дикими комментариями… А у нас же это все смотрят. Мы же своим телевидением не перебьем. А тут еще пандемия экономическая с ценами на нефть. А тут пандемия политическая - выборы. Мы пошли путем другим, особым. Не так, как вы. Мы пошли тяжелейшим путем, как нас учили когда-то. Смотри, уголовное дело. Что происходит? Собираются факты и ведется следствие. Точно так и здесь. Факт появился коронавируса - контакты... И расследование проводится. Только не следователи ведут, а санитарные службы. У вас в Украине вы сохранили эту систему?- Нет. Вы ее уничтожили давно. В России ее 10 лет тому назад начали уничтожать. А я ее сберег. Мы, образование, мы учили в вузах этому. И мы пошли этим тяжелейшим путем. Очаг окружали, госпитализировали, подготовили койки, ИВЛ, все… Военное было положение. Вы этого просто не знали.- Это уже было потом, мне было не до паники. Почему? Потому что я ведь не знал, чтоУ меня возможности не было такой, чтобы даже подумать. Я как белка в колесе был.Читайте также: