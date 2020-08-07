Источник материала: Новости Волковыска

Американские ученые утверждают, что низкая – 35,5°C и ниже – температура тела при первоначальном обращении за помощью при COVID-19 может послужить прогностическим фактором течения заболевания.

К такому выводу пришли специалисты из Медицинской школы Икана в Нью-Йорке. Результаты исследования опубликованы на научном портале BMC Medicine.

Учёные изучили истории болезни более 7,6 тысячи пациентов, которое были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.

По данным ученых, из группы пациентов с пониженной температурой умирают 44%. Температура выше 40°C в момент развития болезни также свидетельствует о фатальном развитии инфекции. Уровень смертности в таких группах составляет 42%.

Ученые подчеркивают, что отслеживание температуры тела является важным неинвазивным способом, позволяющим сделать прогноз о возможных рисках у пациентов с коронавирусом.