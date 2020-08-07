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Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом
07.08.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Число выявленных заболевших коронавирусом по всему миру превысило 19 млн человек, умерли более 713 тыс. человек с подтвержденным COVID-19. Такие цифры
Общее число заболевших по данным на 7 августа — 19 млн 21 тыс. 922 человека. Умерли 713 813.
На первом месте по количеству зарегистрированных заболевших США, где зафиксировали почти 5 млн случаев и более 160 тысяч смертей.
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Умерли более 713 тыс. человек с подтвержденным COVID-19.
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