Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Число выявленных заболевших коронавирусом по всему миру превысило 19 млн человек, умерли более 713 тыс. человек с подтвержденным COVID-19. Такие цифры сообщает Университет Джонса Хопкинса.



Фото: Reuters

Общее число заболевших по данным на 7 августа — 19 млн 21 тыс. 922 человека. Умерли 713 813.

На первом месте по количеству зарегистрированных заболевших США, где зафиксировали почти 5 млн случаев и более 160 тысяч смертей.

По последним данным Минздрава Беларуси, в нашей стране было зафиксировано 68 503 случая COVID-19, за весь период распространения инфекции умерли 580 пациентов.