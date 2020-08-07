Лукашенко: Я буду сдавать кровь, ты возьми эту плазму введи всем оппозиционерам по капле

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен сдать кровь как человек, перенесший коронавирус. Он попросил главу Минздрава «взять эту плазму и ввести всем оппозиционерам по капле». 7 августа президент поблагодарил врачей, которые боролись с коронавирусом, и вручил государственные награды. Фрагмент встречи публикует телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Поскольку мне пришлось эту беду перенести уже [коронавирус]. Знаешь, я о чем уже подумал? Ты же меня в этот «золотой фонд» сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей, — обратился Лукашенко к министру здравоохранения Владимиру Каранику. — Я буду сдавать кровь, ты возьми эту плазму введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, ну и в мою сторону. Поэтому я это публично говорю: чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся, ты ж знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь — лишь бы выжить

После этого высказывания Лукашенко отметил, что это такая «полушутка, полуправда».

Напомним, в конце июля президент сообщил, что перенес коронавирус на ногах. На днях в интервью он рассказал некоторые подробности .