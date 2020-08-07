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Народный врач Беларуси Игорь Карпов: для людей нашего поколения слово «народный», наверное, является высшей формой поощрения

07.08.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Впервые в суверенной истории Беларуси Президент присвоил почётное звание «Народный врач Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его удостоен заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского медуниверситета Игорь Карпов.  

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Профессиональный стаж профессора – почти полвека. Во время эпидемии коронавируса Игорь Александрович возглавил работу по оказанию помощи пациентам, занимаясь самыми тяжёлыми случаями по всей стране.    

Народный врач Беларуси Игорь Карпов: для людей нашего поколения слово «народный», наверное, является высшей формой поощрения

Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета, народный врач Беларуси:  
Мне хочется сказать, что особенно для людей нашего поколения слово «народный», наверное, является высшей формой поощрения. Это замечательный термин, с которым наше поколение прожило всю трудовую жизнь.  

Народный врач Беларуси Игорь Карпов: для людей нашего поколения слово «народный», наверное, является высшей формой поощрения

Мне еще хочется сегодня сказать: наверное, то, что я сейчас стою здесь – это лестное для меня стечение обстоятельств. А вот то, что наша медицина оказалась профессиональной, мужественной и подготовленной к трудному моменту, то, что оказалась помощь на всех уровнях и она дошла до всех регионов Республики Беларусь, свидетельствует о том, что это действительно народная медицина. И что вы, уважаемые собравшиеся, являетесь настоящими народными медиками. За это вам огромное, огромное спасибо.   

Люди в материале: Игорь Карпов

 
 
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Новости Беларуси. Впервые в суверенной истории Беларуси Президент присвоил почётное звание «Народный врач Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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