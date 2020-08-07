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В Беларуси выздоровели 64 200 пациентов с COVID-19
07.08.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTБеларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Зарегистрированы 68 614 человек с положительным тестом на COVID-19. Проведено 1 353 657 исследований. Умерли 583 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Зарегистрированы 68 614 человек с положительным тестом на COVID-19....
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