О чем говорили Лукашенко и Путин накануне белорусских выборов

Ход избирательной кампании, ситуация с коронавирусом, задержанные боевики – такие темы обсуждали в телефонном разговоре президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Информация об этом размещена на сайте пресс-службы главы Беларуси и президента РФ.

Сообщается, что главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений. Путин в телефонном разговоре отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.

Разговор длился более 20 минут, в течение которых обсуждались темы коронавируса и вакцины от него, а также избирательная кампания в Беларуси на фоне напряженной политической обстановки внутри страны.

«И в этом ключе - у тех, кто мечтает разорвать белорусско-российские связи (и внутри, и извне) - ничего не получится», - пишет президентский телеграм-аккаунт «Пул Первого».

Обсуждалась также тема задержанных боевиков. «Общая задача - реально разобраться, найти зачинщиков. Нужна только правда», как сказано в телеграм-канале.

Напомним, Лукашенко на совещании по вопросам безопасности избирательной кампании поручил пригласить генеральных прокуроров Украины и РФ приехать в Беларусь для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

Он напомнил, что тема задержанных боевиков вызывает озабоченность у многих.

«Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», - заявил президент.