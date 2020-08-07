ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О чем говорили Лукашенко и Путин накануне белорусских выборов

08.08.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Ход избирательной кампании, ситуация с коронавирусом, задержанные боевики – такие темы обсуждали в телефонном разговоре президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Информация об этом размещена на сайте пресс-службы главы Беларуси и президента РФ.

Сообщается, что главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений. Путин в телефонном разговоре отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.

Разговор длился более 20 минут, в течение которых обсуждались темы коронавируса и вакцины от него, а также избирательная кампания в Беларуси на фоне напряженной политической обстановки внутри страны.

«И в этом ключе - у тех, кто мечтает разорвать белорусско-российские связи (и внутри, и извне) - ничего не получится», - пишет президентский телеграм-аккаунт «Пул Первого».

Обсуждалась также тема задержанных боевиков. «Общая задача - реально разобраться, найти зачинщиков. Нужна только правда», как сказано в телеграм-канале.

Напомним, Лукашенко на совещании по вопросам безопасности избирательной кампании поручил пригласить генеральных прокуроров Украины и РФ приехать в Беларусь для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

Он напомнил, что тема задержанных боевиков вызывает озабоченность у многих.

«Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», - заявил президент.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ход избирательной кампании, ситуация с коронавирусом, задержанные боевики – такие темы обсуждали в телефонном разговоре президенты Беларуси и России Александр...
 
Новости дня
Новости
 
О чем говорили Лукашенко и Путин накануне белорусских выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика