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Впервые в стране присвоено почетное звание "Народный врач Беларуси". Президент вручил госнаграды медикам
07.08.2020 16:06 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМесяцами они боролись за чужие жизни, при этом рискуя собственной. Наши врачи все это время находились в самом очаге коронавирусной инфекции, спасали самых сложных пациентов, проводили круглые сутки на работе. Люди, благодарности в адрес которых никогда не будет много.
Во Дворце Независимости наградили медиков
И сегодня наших героев чествовали во Дворце Независимости. Очень радостно видеть медиков не в привычных средствах индивидуальной защиты, а, наконец, в платьях и костюмах. Все эти месяцы им было тяжело физически и морально. Но глядя на цифры статистики, хочется верить, что самое страшное позади. Люди и сами врачи возвращаются к привычной жизни. Наша система здравоохранения выдержала нехарактерную нагрузку, потому что в свое время сохранила все звенья: инфекционки, ФАПы, больницы в самых небольших районных центрах и главное специалистов. Наши врачи боролись за каждую жизнь.
Герои нашего времени
Во Дворце Независимости впервые чествуют такую многочисленную группу представителей одной профессии. Президент поблагодарит каждого. Отдельно студентов старших курсов медвузов. Вместе с дипломированными специалистами они также боролись в очаге. Вот уж правда - выросла достойная смена.
Президент о расходах на медицину: экономить на этом нельзя
Александр Лукашенко заверил: на обновление материальной базы системы здравоохранения государство и впредь не пожалеет никаких денег. Материально врачей тоже поддержат. Инфекционисты, реаниматологи, врачи скорой помощи и лабораторной диагностики, медсестры из разных регионов Беларуси. Сегодня им вручены не только медали и ордена.
Почетное звание "Народный врач Беларуси" присвоено Игорю Карпову
Впервые в стране присвоено почетное звание "Народный врач Беларуси". Его обладатель Игорь Карпов. Профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней БГМУ. Считай, полвека в медицине. Именно он в пиковый период возглавил работу по оказанию помощи пациентам. По сути, жил в регионах, рассматривал самые тяжелые случаи.
Всем медработникам и их близким Глава государства пожелал крепкого здоровья. По случаю знакового дня гости подняли символический бокал шампанского. После многие отправились на работу. Все-таки людей спасать профессия, которая порой не предусматривает выходных.
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Впервые в стране присвоено почетное звание "Народный врач Беларуси". Президент вручил госнаграды медикам
Месяцами они боролись за чужие жизни, при этом рискуя собственной. Наши врачи все это время находились в самом очаге коронавирусной инфекции, спасали самых...
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