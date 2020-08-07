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Во Дворце Независимости наградили медиков





Герои нашего времени





Президент о расходах на медицину: экономить на этом нельзя





Почетное звание "Народный врач Беларуси" присвоено Игорю Карпову

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Впервые в стране присвоено почетное звание "Народный врач Беларуси". Президент вручил госнаграды медикам Месяцами они боролись за чужие жизни, при этом рискуя собственной. Наши врачи все это время находились в самом очаге коронавирусной инфекции, спасали самых...

Месяцами они боролись за чужие жизни, при этом рискуя собственной. Наши врачи все это время находились в самом очаге коронавирусной инфекции, спасали самых сложных пациентов, проводили круглые сутки на работе. Люди, благодарности в адрес которых никогда не будет много.И сегодня наших героев чествовали во Дворце Независимости. Очень радостно видеть медиков не в привычных средствах индивидуальной защиты, а, наконец, в платьях и костюмах. Все эти месяцы им было тяжело физически и морально. Но глядя на цифры статистики, хочется верить, что самое страшное позади. Люди и сами врачи возвращаются к привычной жизни. Наша система здравоохранения выдержала нехарактерную нагрузку, потому что в свое время сохранила все звенья: инфекционки, ФАПы, больницы в самых небольших районных центрах и главное специалистов. Наши врачи боролись за каждую жизнь.Во Дворце Независимости впервые чествуют такую многочисленную группу представителей одной профессии. Президент поблагодарит каждого. Отдельно студентов старших курсов медвузов. Вместе с дипломированными специалистами они также боролись в очаге. Вот уж правда - выросла достойная смена.Александр Лукашенко заверил: на обновление материальной базы системы здравоохранения государство и впредь не пожалеет никаких денег. Материально врачей тоже поддержат. Инфекционисты, реаниматологи, врачи скорой помощи и лабораторной диагностики, медсестры из разных регионов Беларуси. Сегодня им вручены не только медали и ордена.Впервые в стране присвоено почетное звание "Народный врач Беларуси". Его обладатель Игорь Карпов. Профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней БГМУ. Считай, полвека в медицине. Именно он в пиковый период возглавил работу по оказанию помощи пациентам. По сути, жил в регионах, рассматривал самые тяжелые случаи.Всем медработникам и их близким Глава государства пожелал крепкого здоровья. По случаю знакового дня гости подняли символический бокал шампанского. После многие отправились на работу. Все-таки людей спасать профессия, которая порой не предусматривает выходных.