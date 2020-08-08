Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 августа 2020 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья за прошедшую неделю вырос на 0,1% и составил 1398 $/кв.м. За последний год квартиры на «вторичке» подорожали на 3,1%. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также выросла (+0,3%), достигнув отметки в 1334 $/кв.м. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сократился до 64 $/кв.мй, что является минимальным значением за последние 40 недель.

Выборы-2020

Развитие ситуации на рынке недвижимости можно связывать не только с экономическими, но и политическими циклами. В преддверии выборов президента мы проанализировали, что происходило с ценами на квартиры за время каждого из пяти президентских сроков. Благодаря собственным данным и архивам профильных газет по продаже недвижимости мы смогли полностью воссоздать динамику цен на квартиры в Минске с 1994 по 2020 год. Для оценки использовался долларовый индекс, так как цены в национальной валюте были подвержены сильнейшей инфляции. Для каждого президентского срока построен график ценовой динамики, а также указан ряд ключевых показателей. Смотрите здесь .

Новый проект

Realt.by запускает новый уникальный проект о ремонте в новостройке. Он будет полезен как для специалистов, которые трудятся в сфере строительства, так и для обычных жителей нашей страны (и не только), которые собираются делать дома ремонт или покупать новостройку. Все подробности читайте и смотрите в тизере .

Строительство