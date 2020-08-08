﻿ Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 августа 2020 года). 21.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 августа 2020 года)

08.08.2020 11:04 — Новости о Коронавирусе | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья за прошедшую неделю вырос на 0,1% и составил 1398 $/кв.м. За последний год квартиры на «вторичке» подорожали на 3,1%. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также выросла (+0,3%), достигнув отметки в 1334 $/кв.м. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сократился до 64 $/кв.мй, что является минимальным значением за последние 40 недель.

Выборы-2020

Развитие ситуации на рынке недвижимости можно связывать не только с экономическими, но и политическими циклами. В преддверии выборов президента мы проанализировали, что происходило с ценами на квартиры за время каждого из пяти президентских сроков. Благодаря собственным данным и архивам профильных газет по продаже недвижимости мы смогли полностью воссоздать динамику цен на квартиры в Минске с 1994 по 2020 год. Для оценки использовался долларовый индекс, так как цены в национальной валюте были подвержены сильнейшей инфляции. Для каждого президентского срока построен график ценовой динамики, а также указан ряд ключевых показателей. Смотрите здесь.

Новый проект

Realt.by запускает новый уникальный проект о ремонте в новостройке. Он будет полезен как для специалистов, которые трудятся в сфере строительства, так и для обычных жителей нашей страны (и не только), которые собираются делать дома ремонт или покупать новостройку. Все подробности читайте и смотрите в тизере.

Строительство

Посмотрите, как быстро строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от $84 тысяч.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 августа 2020 года)

Готовые квартиры в новостройке на ул. Серова не продались даже с большим дисконтом. Но застройщик не теряет надежду и вновь выставил эти квартиры на аукцион, снизив цены еще больше.

Около двух месяцев назад мы писали про ситуацию в Логойске, где застройщик никак не мог сдать в эксплуатацию готовый многоквартирный комплекс, строящийся с 2017 года. Недавно к нам в редакцию вновь обратилась одна из дольщиц. Оказалось, дом на Гайненском шоссе, наконец, сдали, однако тем, кто не подписал с застройщиком «допсоглашения», отказываются выдавать документы для регистрации собственности. Мы попытались разобраться в ситуации.

Земля

На электронной площадке «БУТБ-Имущество» продаются 4 земельных участка в Пуховичском районе Минской области в деревнях Шелеги, Распутье и Подлядье. Стартовые цены варьируются от 2480 до 3475 рублей. Торги назначены на 11 августа.

7 августа с аукциона разыграли новую партию участков с «недостроями» в Минском районе. Активные торги прошли по 3 из 6 лотов, еще один участок продан единственному заявителю по стартовой цене, увеличенной на 5%. Наибольший ажиотаж вызвал участок в Хатежино, в ходе торгов стартовая цена лота выросла в 2 раза, достигнув $ 50 тыс.

Туризм и отдых

В Брестком районе зарегистрировано более 50 агроусадеб. Правда, некоторые из них в период разгара пандемии коронавируса приостановили свою деятельность. Есть и те, кто не принимает гостей более длительное время. Во время путешествия по Прибужскому Полесью мы посетили некоторые агроусадьбы. Как они выживают и что предлагают отдыхающим, читайте в нашем репортаже.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 августа 2020 года)

Законодательство

Что делать, если на работе предлагают построить жилье под выгодный процент, но семья состоит в очереди нуждающихся и надеется на субсидию от государства? Как построить жилье молодой семье, где есть двое детей до 3 лет? Можно ли построить дом в Минской области, если очереди в Минске ждать слишком долго? В рубрике «Вопрос-ответ» как никогда много ответов о получении льготных кредитов и предоставлении субсидий. Эксперты рынка прокомментировали эти и другие ситуации, описанные читателями Realt.by.

Регионы

В Могилеве построили первый винтовой дом «Зодиак», где «квадрат» стоил 1437 рублей. А еще в Могилеве начали строить второй «электродом». В нем будет 40 квартир.

Во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к концу этого года будет принято решение по брошенным домам и усадьбам.

Дачи и частные дома

За МКАД-2, северо-западнее Минска — несколько десятков садоводческих товариществ. На любой вкус и кошелек. Классические участки по 4−7 соток выдавались в 70-е работникам столичных предприятий. Теперь все СТ — старые, утопающие в кронах яблонь и вишен, тихие. Наследники выставляют домики по вполне приемлемым ценам, и хозяева потихоньку меняются. Мы решили показать три из десятков товариществ: те, что в лесу, не крупные и близко к асфальтированной дороге на Минск.

В Ракове за $ 398 тысяч продается настоящая усадьба, фамильное гнездо, «аутентичное и неповторимое семейное имение». Заинтересовавшись необычным объектом, мы решили пообщаться с его владельцем, и выяснилось, что усадьба столь же уникальна, как и ее владелец. Чего только стоит потрясающий порядок, где каждой травинке на газоне есть свое собственное место. Посмотрите и почувствуйте, каково это — быть хозяином собственной земли и не бояться перемен.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 августа 2020 года)

Коммерческая недвижимость

Эксперты говорят, что рынок коммерческой недвижимости в Минске оправляется после кризиса.

Leroy Merlin начал строить гипермаркет около Ждановичей.

На 25 августа назначены очередные торги по продаже торгово-развлекательного комплекса «Гулливер» — одного из самых известных долгостроев Минска. За последний год — это уже третья попытка реализовать объект. Стоимость недостроенного торгового центра снижена на 20% и составляет около 17,7 миллиона рублей.

В Минске продают неиспользуемую недвижимость, но зарабатывают на ней не очень-то много. Кстати, на аукцион будут выставлены 12 изолированных помещений стоимостью от 2000 до 8218 рублей.

В Московском районе Минска открывается универсальный спорткомплекс.

В столицу возвращаются Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay и House. Они откроются в центре развлечений и покупок Mega Park, который достраивается в Каменной Горке рядом с парком Уго Чавеса.

Риэлтерский бизнес

Рынок недвижимости Беларуси начинает потихоньку восстанавливаться после затишья. Цены даже стали немного расти. Но все равно ситуация на рынке трудная. Как в таких условиях продавать недвижимость премиум-сегмента? Можно ли продать квартиру за $ 820 тысяч? Эти и другие вопросы на конкретном примере мы обсудили с директором агентства недвижимости «Мариэлт» Марией Широчиной.

29 июля принято решение о приостановлении действия идентификационной пластиковой карточки агента по операциям с недвижимостью ООО «Твоя столица» Бертош Т. М. сроком на 2 года в связи с нарушением ею правил профессиональной этики специалиста по риэлтерской деятельности. В период приостановления действия карточки Бертош Т. М. оказывать риэлтерские услуги не вправе, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Республики Беларусь и объяснила позицию министерства о том, что риэлтер обязан проверить квартиру даже без договора.

Жилье и инфраструктура

В «Воротах Минска» за $ 179,9 тыс. продается очень стильная «двушка».

А вот так выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске.

Деревья и кустарники из частного сектора, который идет под снос, будут пересаживать на улицы города.

В Заводском районе Минска планируют создать скейт-парк.

Аренда

Если вы принципиально не сотрудничаете с агентствами и готовы общаться с арендодателями исключительно напрямую — эта подборка арендных квартир для вас. На сей раз в фокусе нашего внимания — аккуратные двухкомнатные квартиры, которые сдают сами хозяева.

Кстати, столичный рынок аренды жилья возвращается к привычному сезонному ритму с месячным опозданием. Обычно резкое повышение спроса начиналось еще в июне, но в этом году арендаторы стали проявлять активность лишь в середине лета. Впервые с начала 2020 года можно констатировать действительно высокий спрос на аренду квартир. Старт вступительной кампании, а также выпуск из вузов студентов последних курсов привел к тому, что активность по поиску съемного жилья в Минске выросла по итогам месяца на 36%.

ЖКХ

До выборов отключать горячую воду в Минске не будут.

Офтоп

4 августа в городе Бейрут прогремел сильнейший взрыв, унесший как минимум жизни 100 человек. Взрыв произошел в районе порта, причины случившегося все еще устанавливаются. В результате трагедии разрушены сотни домов, пострадали тысячи людей, в стране объявлен трехдневный траур. В знак поддержки мультимедийный фасад бизнес-центра «Футурис» в Минске подсветили в цвета флага Ливана.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 августа 2020 года)

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Изменение цен на недвижимость в разные президентские сроки, проблемы дольщиков в Логойске, а также дешевые, но не проданные готовые квартиры. Все самое интересное...
 
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