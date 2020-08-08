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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 августа 2020 года)
08.08.2020 11:04 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Выборы-2020
Развитие ситуации на рынке недвижимости можно связывать не только с экономическими, но и политическими циклами. В преддверии выборов президента мы проанализировали, что происходило с ценами на квартиры за время каждого из пяти президентских сроков. Благодаря собственным данным и архивам профильных газет по продаже недвижимости мы смогли полностью воссоздать динамику цен на квартиры в Минске с 1994 по 2020 год. Для оценки использовался долларовый индекс, так как цены в национальной валюте были подвержены сильнейшей инфляции. Для каждого президентского срока построен график ценовой динамики, а также указан ряд ключевых показателей. Смотрите
Новый проект
Realt.by запускает новый уникальный проект о ремонте в новостройке. Он будет полезен как для специалистов, которые трудятся в сфере строительства, так и для обычных жителей нашей страны (и не только), которые собираются делать дома ремонт или покупать новостройку. Все подробности читайте и смотрите
Строительство
Готовые квартиры в новостройке на ул. Серова
Около двух месяцев назад мы писали про ситуацию в Логойске, где застройщик никак не мог сдать в эксплуатацию готовый многоквартирный комплекс, строящийся с 2017 года. Недавно к нам в редакцию вновь обратилась одна из дольщиц. Оказалось, дом на Гайненском шоссе, наконец, сдали, однако тем, кто не подписал с застройщиком «допсоглашения», отказываются выдавать документы для регистрации собственности. Мы
Земля
На электронной площадке «БУТБ-Имущество»
7 августа с аукциона
Туризм и отдых
В Брестком районе зарегистрировано более 50 агроусадеб. Правда, некоторые из них в период разгара пандемии коронавируса приостановили свою деятельность. Есть и те, кто не принимает гостей более длительное время. Во время путешествия по Прибужскому Полесью мы посетили некоторые агроусадьбы. Как они выживают и что предлагают отдыхающим,
Законодательство
Что делать, если на работе предлагают построить жилье под выгодный процент, но семья состоит в очереди нуждающихся и надеется на субсидию от государства? Как построить жилье молодой семье, где есть двое детей до 3 лет? Можно ли построить дом в Минской области, если очереди в Минске ждать слишком долго? В рубрике «Вопрос-ответ» как никогда много ответов о получении льготных кредитов и предоставлении субсидий. Эксперты рынка
Регионы
В Могилеве
Во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию Президент Беларуси Александр Лукашенко
Дачи и частные дома
За МКАД-2, северо-западнее Минска — несколько десятков садоводческих товариществ. На любой вкус и кошелек. Классические участки по 4−7 соток выдавались в 70-е работникам столичных предприятий. Теперь все СТ — старые, утопающие в кронах яблонь и вишен, тихие. Наследники выставляют домики по вполне приемлемым ценам, и хозяева потихоньку меняются. Мы
В Ракове за $ 398 тысяч продается настоящая усадьба, фамильное гнездо, «аутентичное и неповторимое семейное имение». Заинтересовавшись необычным объектом, мы решили пообщаться с его владельцем, и выяснилось, что усадьба столь же уникальна, как и ее владелец. Чего только стоит потрясающий порядок, где каждой травинке на газоне есть свое собственное место.
Коммерческая недвижимость
Эксперты
Leroy Merlin
На 25 августа
В Минске продают неиспользуемую недвижимость, но зарабатывают на ней
В Московском районе Минска
В столицу
Риэлтерский бизнес
Рынок недвижимости Беларуси начинает потихоньку восстанавливаться после затишья. Цены даже стали немного расти. Но все равно ситуация на рынке трудная. Как в таких условиях продавать недвижимость премиум-сегмента? Можно ли продать квартиру за $ 820 тысяч? Эти и другие вопросы на конкретном примере мы
29 июля принято решение о приостановлении действия идентификационной пластиковой карточки агента по операциям с недвижимостью ООО «Твоя столица» Бертош Т. М. сроком на 2 года в связи с нарушением ею правил профессиональной этики специалиста по риэлтерской деятельности. В период приостановления действия карточки Бертош Т. М. оказывать риэлтерские услуги не вправе,
Жилье и инфраструктура
В «Воротах Минска» за $ 179,9 тыс.
А
Деревья и кустарники из частного сектора, который идет под снос,
В Заводском районе Минска
Аренда
Если вы принципиально не сотрудничаете с агентствами и готовы общаться с арендодателями исключительно напрямую — эта подборка арендных квартир для вас. На сей раз в фокусе нашего внимания —
Кстати, столичный рынок аренды жилья
ЖКХ
До выборов отключать горячую воду в Минске
Офтоп
4 августа в городе Бейрут прогремел сильнейший взрыв, унесший как минимум жизни 100 человек. Взрыв произошел в районе порта, причины случившегося все еще устанавливаются. В результате трагедии разрушены сотни домов, пострадали тысячи людей, в стране объявлен трехдневный траур. В знак поддержки мультимедийный фасад бизнес-центра «Футурис» в Минске
Редакция Realt.by
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Изменение цен на недвижимость в разные президентские сроки, проблемы дольщиков в Логойске, а также дешевые, но не проданные готовые квартиры. Все самое интересное...
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