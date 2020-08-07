ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды

07.08.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 августа звучали слова признательности белорусским медикам. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям, которые на протяжении долгого времени были на передовой в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Впервые зал торжественных церемоний объединил представителей только одной профессии. Реаниматологи, инфекционисты, врачи скорой помощи, медсестры и младший персонал, помощники и фельдшеры – около полусотни медиков со всей страны. 

О чем шла речь во время встречи Президента с медиками, знает Алена Сырова. 

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды


Те, кому в борьбе с COVID-19 эти люди помогли победить, своих героев сегодня узнали бы разве что по глазам. Белорусские медики стали возвращаться к привычной жизни и рабочему темпу, и как только у них появилась возможность не спешить каждую секунду на помощь, наконец вернуться домой к семье после месяцев жизни в больницах и лабораториях, глава государства, граждан которого эти люди самоотверженно спасали, поспешил сказать главное.

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды

Александр Лукашенко – врачам: вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям

COVID-19 стал настоящим испытанием для мировой медицины. Вирус стремительно распространялся, а единого способа лечения ни у кого не было. Каждый врач спасал людей, как мог.

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды

Инфекционистами и пульмонологами на время жестокой битвы за жизни белорусов стали врачи других специальностей. Они вместе с реаниматологами, эпидемиологами, врачами скорой помощи и даже руководителями Минздрава, несмотря на регалии и опыт, день за днем входили в красные зоны, чтобы у каждого был шанс на новый вдох.

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды

Неравнодушие – то качество белорусов, которое сыграло одну из ключевых ролей в успешном исходе битвы с COVID-19. Обычные люди помогали медикам, бесплатно привозили обеды, на предприятиях в режиме нон-стоп шили средства защиты, а в это время сами врачи искали способ лечения, боролись за жизни даже самых сложных пациентов. 

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды

Вполне осознанно было принято решение: мы можем себе позволить пойти своим путем. Хотя за особую тактику борьбы с коронавирусной инфекцией Беларусь постоянно критиковали, не понимали. По сути, мы единственные, кто не закрылся, не ввел режим жестких ограничений, изоляцию, и все-таки выстояли, справившись даже лучше тех, кто нас ругал.

«Медсестры и санитарочки были как вторые руки пациента». Врачи Беларуси о работе во время коронавируса

Александр Лукашенко не раз называл белорусских медиков настоящими героями. Их сегодня нашли награды. Ордена и медали вручили тем, кто работал вовсе не ради такой высокой оценки, но чей труд не могли не отметить.

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды

«Никогда не было ощущения, что нас бросили». Караник поблагодарил Президента за поддержку во время коронавируса

Александр Дедков накануне этого торжественного момента продолжал борьбу. Завотделением интенсивной терапии и реанимации минской инфекционки и сегодня работает в красной зоне.

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды

В самые сложные моменты он помогал своим коллегам в Витебске, потом накопленный опыт применял и в Минске. Говорит, за эти месяцы белорусская медицина, если не стала сильнее, точно опытнее и материально оснащеннее. 

Испытание пандемией каждого заставило пересмотреть свои приоритеты. Что уж говорить о государствах.

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы пережили сложный период, но благодаря этому смогли еще раз увидеть и оценить, какие необыкновенные люди живут среди нас. Еще раз благодарю вас за все то, что вы сделали. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы накопили огромный опыт этой борьбы (это была не работа, это была борьба, это была война, как некоторые определяли это) и должны сделать все, чтобы в будущем ни второй, ни третьей волны не было. А если, не дай бог, что-то случится, чтобы мы подготовленными смогли встать вместе и защитить наш народ. 

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды

Кстати, Александр Лукашенко с COVID-19 столкнулся не только в теории, заслушивая доклады медиков, которые вместе с министром буквально жили во Дворце Независимости все эти месяцы, Президент сам переболел. И теперь, как и любой белорус, хочет помочь всем, кто еще борется с болезнью.

Александр Лукашенко – Владимиру Каранику: я буду три раза в месяц сдавать кровь – ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды

Благодарность к тем, кто придумывал способы лечение, опробовал их на свой страх и риск – безгранична. Игорь Карпов – легендарный профессор, вирусолог с почти полувековым стажем, лично ездил по регионам, круглосуточно консультировал коллег и сам брался за самые сложные случаи, доказывал, убеждал в том числе и Президента. Этот скромный и очень спокойный человек сегодня стал народным врачом Беларуси.

Народный врач Беларуси Игорь Карпов: для людей нашего поколения слово «народный», наверное, является высшей формой поощрения

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды

Вот такие они – народные. Скромные, трудолюбивые сегодня получали награды из рук Президента. Александр Лукашенко абсолютно каждому сказал спасибо. И эти слова благодарности адресованы не только тем, кто не сдался, как бы ни было тяжело, не предал себя и профессию и сегодня продолжает борьбу, зная, что любые трудности делают лишь сильнее.

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды

Спасибо вам огромное, успехов вам, не болейте!

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Караник, Игорь Карпов

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 августа звучали слова признательности белорусским медикам. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям,...
 
Новости дня
Новости
 
«Медсёстры и санитарочки были как вторые руки пациента». Врачи Беларуси о работе во время коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика