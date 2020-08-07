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Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды
07.08.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 августа звучали слова признательности белорусским медикам. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям, которые на протяжении долгого времени были на передовой в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые зал торжественных церемоний объединил представителей только одной профессии. Реаниматологи, инфекционисты, врачи скорой помощи, медсестры и младший персонал, помощники и фельдшеры – около полусотни медиков со всей страны.
COVID-19 стал настоящим испытанием для мировой медицины. Вирус стремительно распространялся, а единого способа лечения ни у кого не было. Каждый врач спасал людей, как мог.
Инфекционистами и пульмонологами на время жестокой битвы за жизни белорусов стали врачи других специальностей. Они вместе с реаниматологами, эпидемиологами, врачами скорой помощи и даже руководителями Минздрава, несмотря на регалии и опыт, день за днем входили в красные зоны, чтобы у каждого был шанс на новый вдох.
Неравнодушие – то качество белорусов, которое сыграло одну из ключевых ролей в успешном исходе битвы с COVID-19. Обычные люди помогали медикам, бесплатно привозили обеды, на предприятиях в режиме нон-стоп шили средства защиты, а в это время сами врачи искали способ лечения, боролись за жизни даже самых сложных пациентов.
Вполне осознанно было принято решение: мы можем себе позволить пойти своим путем. Хотя за особую тактику борьбы с коронавирусной инфекцией Беларусь постоянно критиковали, не понимали. По сути, мы единственные, кто не закрылся, не ввел режим жестких ограничений, изоляцию, и все-таки выстояли, справившись даже лучше тех, кто нас ругал.
Александр Лукашенко не раз называл белорусских медиков настоящими героями. Их сегодня нашли награды. Ордена и медали вручили тем, кто работал вовсе не ради такой высокой оценки, но чей труд не могли не отметить.
Александр Дедков накануне этого торжественного момента продолжал борьбу. Завотделением интенсивной терапии и реанимации минской инфекционки и сегодня работает в красной зоне.
В самые сложные моменты он помогал своим коллегам в Витебске, потом накопленный опыт применял и в Минске. Говорит, за эти месяцы белорусская медицина, если не стала сильнее, точно опытнее и материально оснащеннее.
Испытание пандемией каждого заставило пересмотреть свои приоритеты. Что уж говорить о государствах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кстати, Александр Лукашенко с COVID-19 столкнулся не только в теории, заслушивая доклады медиков, которые вместе с министром буквально жили во Дворце Независимости все эти месяцы, Президент сам переболел. И теперь, как и любой белорус, хочет помочь всем, кто еще борется с болезнью.
Благодарность к тем, кто придумывал способы лечение, опробовал их на свой страх и риск – безгранична. Игорь Карпов – легендарный профессор, вирусолог с почти полувековым стажем, лично ездил по регионам, круглосуточно консультировал коллег и сам брался за самые сложные случаи, доказывал, убеждал в том числе и Президента. Этот скромный и очень спокойный человек сегодня стал народным врачом Беларуси.
Вот такие они – народные. Скромные, трудолюбивые сегодня получали награды из рук Президента. Александр Лукашенко абсолютно каждому сказал спасибо. И эти слова благодарности адресованы не только тем, кто не сдался, как бы ни было тяжело, не предал себя и профессию и сегодня продолжает борьбу, зная, что любые трудности делают лишь сильнее.
Спасибо вам огромное, успехов вам, не болейте!
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Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 августа звучали слова признательности белорусским медикам. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям,...
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