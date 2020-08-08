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Как проходит досрочное голосование в Бресте

08.08.2020 14:48 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Журналисты «Зари» побывали на избирательных участках областного центра и убедились: досрочное голосование проходит в строгом соответствии с требованиями Избирательного кодекса и санитарно-эпидемиологических рекомендаций

Как проходит досрочное голосование в Бресте

Участок для голосования №88 Московского района города Бреста относительно новый: он был образован отдельно в 2007 году после упразднения Гершонского сельсовета и вхождения в городскую черту сразу девяти населенных пунктов, в числе которых Аркадия, Бернады, Гершоны, Котельня-Боярская, Митьки, Мощёнка, Старые и Новые Задворцы, Плоска. Таким образом, в пределах границ одного этого участка оказалось несколько десятков(!) улиц и переулков.

Как проходит досрочное голосование в Бресте

О его необычности можно судить и по месту «прописки»: участковая комиссия разместилась не в учреждении образования или общежитии, как обычно, а под крышей здания совместного общества с ограниченной ответственностью «Брестсталь». Что не случайно: до этой «точки» на карте по адресу улица Учительская, 41/1 наиболее удобно добираться со всех направлений и «уголков» участка.

– Обычно в городах избирательные участки достаточно территориально компактны, находятся в зоне пошаговой доступности от избирателя. У нас же ситуация совершенно иная: здесь нет многоэтажных «высоток», это сугубо частный сектор, где есть и большие улицы в двести домов, и совсем маленькие. При этом нет проблемы добраться и проголосовать: сюда ходят и автобусы, и маршрутное такси, – рассказывает председатель участковой избирательной комиссии Галина Павлюкович.

Объем работы предстоит большой: в настоящий момент количество избирателей, внесенных в список для голосования, составляет 2721. «В сравнении с прошлогодними парламентскими выборами в ноябре, численность практически не изменилась: те, кто постарше, стремятся переехать из старых Гершон в многоэтажные новостройки, молодые семьи, наоборот, предпочитают строить индивидуальное жилье. Так что у нас очень перспективный во всех отношениях избирательный участок, и число избирателей еще увеличится», – убеждена Галина Николаевна.

Как проходит досрочное голосование в Бресте

... Еще в период организации дежурств и уточнения списков члены избирательной комиссии подготовились к исполнению своих обязанностей в новых условиях: для соблюдения требуемой минимальной дистанции разметили линии на полу, согласно заранее полученным санитарно-эпидемиологическим рекомендациям разработали и разместили на видном месте памятку, напоминающую о соблюдении правил гигиены. Разумеется, не забыли и о индивидуальных средствах защиты: ими пользуются члены участкового избиркома, они же предоставлены в распоряжение избирателей. 

Впрочем, пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней меры предосторожности не изменили здесь устоявшихся выборных ритуалов: для 25 молодых людей, голосующих впервые, помимо традиционных презентов приготовлен еще и … сладкий сюрприз. 

 

– Если проанализировать результаты предыдущих избирательных кампаний, включая президентские, досрочно, как правило, всегда голосовала значительная часть избирателей – порядка двадцати пяти – тридцати процентов. Начиная со вторника, с каждым днем процесс голосования идет по нарастающей: на участок приходит все больше людей, – резюмирует Галина Павлюкович.

Для директора гимназии №4 города Бреста Елены Шкулепы это уже восьмая по счету избирательная кампания в качестве председателя участковой комиссии и первая, которая проходит в период летних каникул. Участок № 38, расположившийся на первом этаже в правом крыле, встречает корреспондентов «Зари» непривычной строгой тишиной – без ребячьего шума и гама. «У выборов в августе есть свои плюсы – нет необходимости корректировать учебный процесс, переносить занятия в другие кабинеты, в распоряжении комиссии любое помещение, включая фойе, где со вторника и происходит голосование» – поясняет Елена Васильевна.

Как проходит досрочное голосование в Бресте

Свои отличительные особенности в проведение нынешних президентских выборов не могла не внести и пандемия COVID-19. Учитывая эпидемиологическую ситуацию вместо традиционных подомовых обходов, списки избирателей сверялись через ЖЭС. Надо отметить, что к этому участку, чьи территориальные границы не изменились, относятся преимущественно первые брестские панельные «многоэтажки» по улице Московской примерно полувековой давности постройки, и проживают в них в основном такие же немолодые люди. Елена Васильевна констатирует: «В ходе проведенной работы выяснилось – избирателей стало меньше: 219 выбыло, 126 включено дополнительно в ходе уточнения списков. Кто-то ушел из жизни, переехал в другой город по семейным и другим обстоятельствам, в тоже время немало молодежи приобретает тут жилье, заселяется в квартиры, оставленные по наследству. И все же избиратель на участке заметно не «омолодился»: самый пожилой из них – женщина 1923 года рождения, около пяти человек родились в 1925 году».

– Несмотря на почтенный возраст, наши бабушки и дедушки, включая тех, кто появился на свет в 1930-х, бодры и активны, стараются приходить на участок голосовать самостоятельно, не только поодиночке, но и семейными парами. Для этих людей выборы – не просто слово, а выражение собственной гражданской позиции: этому у них следует поучиться нашей молодежи. Она у нас тоже есть: двенадцать молодых людей в силу достижения совершеннолетия голосуют впервые, в связи с чем будем их поздравлять, – говорит Елена Шкулепа.

Увы, последовать примеру старшего поколения могут не все ровесники: на участке много инвалидов, престарелых и одиноко проживающих граждан, передвигающихся только в стенах своих квартир.

Как проходит досрочное голосование в Бресте

К моменту приезда журналистов «Зари» представители избирательной комиссии приняли порядка семидесяти заявок на голосование на дому – и цифра эта не окончательная. «Мы должны учитывать состояние здоровья и членов участковой комиссии, и избирателей. Зарегистрировано два переносных ящика для голосования, следовательно, на поквартирном обходе будут задействованы две группы, полностью экипированные всем необходимым: средствами индивидуальной защиты – перчатками, масками, щитками, головными уборами, халатами, дезинфицирующими влажными салфетками для обработки одежды, ящиков и ручек, – перечисляет председатель участковой комиссии.

А пока в самой гимназии досрочное голосование осуществляется в условиях практически операционной хирургической стерильности: согласно графику, влажная уборка здесь производится каждые три часа – с дезинфекцией столов, кабинок, стационарной урны для голосования: к началу выборов ее частично модернизировали, сделав полупрозрачной, заменив одну из стенок оргстеклом. На входе отдельное место отведено столику гигиены, члены участкового избиркома выполняют возложенные обязанности в масках и перчатках. Использованные при заполнении бюллетеней ручки складываются в отдельный контейнер для дальнейшей обработки…

Нельзя не отметить и то, что процесс голосования проходит с участием наблюдателей, выдвинутых, в том числе, и путем сбора подписей от граждан.

– Президентские выборы всегда показывают наибольшую активность – и во время досрочного, и в день основного голосования. Пока на нашем участке более активны избиратели пенсионного и среднего возраста – те, кто родился в 1970-х-1980-х годах, – комментирует Елена Шкулепа.

Гимназия №4 города Бреста, напомним, известна своими музыкальными коллективами и исполнителями – детьми и педагогами. И в каникулярное время тут готовятся создать в основной день голосования праздничную атмосферу: местные таланты представят свои творческие номера. Кроме того, в соответствии с давними традициями проведения выборов будет работать буфет.

 
Теги: Брест
 
 
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  Журналисты «Зари» побывали на избирательных участках областного центра и убедились: досрочное голосование проходит в строгом соответствии с требованиями...
 
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