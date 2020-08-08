Сергей Гвоздь, председатель Калинковичского райисполкома: ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны



Сегодня мы продолжаем наш традиционный разговор с главой Калинковичского района Сергеем Гвоздем, в ходе которого он отвечает на вопросы, которые поступили от жителей района на странички “ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙИСПОЛКОМА МОЖНО ЗДЕСЬ”, «Вопрос – ответ» сайта газеты «Калінкавіцкія наніны», а также в комментариях к статьям, опубликованным на страницах районной газеты.

— Итак, Сергей Александрович, ветеран труда Николай Горбач пишет: «Погода в нынешнем году – дивная: огурцы почему-то не растут, а вот зерновые и бульба, наверное, порадуют?» Он просит поделиться Вас своим видением: «Каков урожай ожидают сельхозпредприятия района в нынешнем году? Ведь, как известно, в два предыдущих он особенно не радовал?»

— В нынешнюю жатву уборке в районе подлежит 25018 га зерновых и зернобобовых. В уборочной компании участвует 73 комбайна и около 300 человек.

Уже убрано более 8 тыс. га, намолочено более 18 тыс. т зерна при средней урожайности 22 ц/га. Для государственных нужд поставлено 1,5 тыс. т зерна.

Для нужд животноводства сельхозотрасли района необходимо заготовить 33,4 ц к. ед. в расчете на одну условную голову. Согласно задания району нужно заложить на хранение 276 тыс. т силоса, 78,6 тыс. т сенажа, 17 тыс. т сена.

Уже заложено на хранение 78,6 тыс. т сенажа и 11,6 тыс. т сена, 1,1 тыс. т силоса или 8,14 ц к. ед. на одну условную голову.

— Жительница Калинковичей Елена Борисенко отмечает: «Вы на посту руководителя района уже два года. Люди за это время убедились, что вы стремитесь преобразить наш регион в лучшую сторону: многое сделано в вопросах благоустройства, улучшения качества медицинского обслуживания населения, активно ведется строительство жилья и его капитальный ремонт, восстанавливаются животноводческие и прочие строения сельхозназначения в сельхозпредприятиях, сносится ветхое жилье и вводятся в севооборот пустующие земли. А что из значимых проектов у вас запланировано на перспективу по социально-экономическому развитию Калинковичского района?»

— Спасибо Елене за ее высокую оценку. Действительно, за два последних года руководство района совместно с трудовыми коллективами района приложило немало сил, чтобы решить многие актуальные вопросы. Помню, как некоторые недоброжелатели вначале роптали, когда мы совместно начали наводить порядок на фермах и мехдворах: убирали, белили, красили, строили новые кошары. Помогли земледельцам, и они нам за это спасибо сказали. А благоустройство? Заработали совместно на субботниках деньги – купили и установили за них в городском парке игровые и спортивные площадки. Попросили горожане установить по городу скамейки для отдыха, опять же заработали совместно на субботнике деньги и установили. Многолетней проблемой для района являлось завершение строительства спортзала к СШ № 1. В этом году мы эту проблему, при помощи наших депутатов Олега Борисенко и Евгения Адаменко, а также спонсорской помощи ОАО «Гомельтранснефть Дружба», решили. В этом году мы также продолжили работу по обустройству автостоянок около учреждений образования и других социально значимых объектов, расширяем их на придворовых территориях около многоэтажек. Совместно мы многие вопросы решили в оказании помощи Калинковичской ЦРБ. Только из районного бюджета за прошлый год учреждению здравоохранения выделено более 600 тыс. руб., на которые приобретены реанимобиль и скорая, операционный стол для роддома, аппарат по очистке крови, прочее медицинское оборудование. Трудовые коллективы района за свой счет переоборудовали и оснастили всем необходимым 7 больничных палат. И это, кстати говоря, всё мы вместе, а вместе, как известно, мы – сила. И это не просто некий идеологический штамп, а вполне конкретный и реальный факт. Как и то, что уже сегодня ведутся подготовительные работы по установке в Калинковичской ЦРБ компьютерного томографа (КТ). Исполком выделил больнице 70 тыс. руб. для изготовления проектно-сметной документации по изготовлению помещения под размещение КТ, который Минздрав республики пообещал нам поставить в следующем году.

В нынешнем году, как уже известно, нам удалось сдвинуть с места решение еще ряда проблемных вопросов. В частности, сейчас идет завершение строительства памятника под открытым небом – стоянки первобытного человека. Планируется ввести его в строй до ноября текущего года. Свое плечо в завершении этого долгостроя нам подставило государство : областной и республиканский бюджеты выделили на эти цели более 1,5 млн. руб. Продолжается в Юровичах и восстановление старинного храма – места хранения святой целительной иконы Матери Божией Юревичской.

В Калинковичах, благодаря содействию губернатора Геннадия Соловья и нашего представителя в Совете Республики Александра Ляхова и при спонсорской поддержке возглавляемого им предприятия – РУП «ПО «Белоруснефть» – завершена подготовка по реконструкции городского стадиона. А Федерация футбола подарила искусственное покрытие на него. Планируем до сентября завершить работы по этому объекту. Это позволит нам принимать в Калинковичах соревнования по футболу не только регионального, но и республиканского уровня.

До конца года мы вводим в сельской местности все пять станций обезжелезивания по очистке воды от избыточного железа (Савичи уже зданы, готовы Крюковичи и Липово, остались Домановичи и Капличи – И.Г.).

На дальнейшую перспективу у нас в планах капитальный ремонт Озаричского Дома культуры; завершение в Калинковичах переоборудования здания бывшей конторы сельхозтехники по ул. 50 лет Октября под Дом детского творчества; строительство спортивных площадок в спальных микрорайонах; возведение торгового центра в микрорайоне индивидуальной застройки «Ситня» и мн. другое.

— Сергей Александрович, жительница города Ксения Василенко в очередной раз интересуется: «Жители улицы Пионерской уже не раз поднимали вопрос о прокладке тротуара от СШ № 2 до улицы Корчуганова. Здесь в весенне-зимний период, особенно в темный период суток, рискуешь, если не попасть под колеса автомобиля, двигаясь по проезжей части, то вымокнуть по колени, соскочив на обочину. Когда решится эта проблема?»

— Придется подождать. В текущем году мы планируем произвести строительство тротуара по улице Марата до железно-дорожного вокзала. Это больше километра. Уже готова проектно-сметная документация на производство работ по данному объекту, проводится тендер по выбору подрядчика. Выполним эту работу, затем будем искать деньги на другие объекты.

— А вот житель Калинковичей, назвавшийся просто Горожанином, возмущается: « Сколько времени будет продолжаться практика , когда хорошее начинание спускается на тормозах ? Я имею в виду сбор вторсырья. Установили везде отличные контейнеры. Подписали их. Вроде даже машина для сбора появилась. И что вижу на данный момент? Контейнеры забиты под завязку (особенно для сбора полиэтилена). Не помню вообще, когда последний раз освобождались. Спасибо бомжам , которые потиху их опорожняют, зарабатывая себе на рюмку чая. Обидно вдвойне, что люди уже шатко-валко, но начали пытаться сортировать мусор. И на тебе такое отношение от соответствующих служб?»

— Согласен. Подобная исполнительность тех, кому поручен данный участок работы, способна запороть любое благое начинание. Поэтому будем исправлять то, что не сделали те, кому это было поручено. Мной уже отдано соответствующее распоряжение гендиректору КУП «Коммунальник Калинковичский».

— Сергей Александрович, тот же Горожанин поднимает и еще один вопрос. Он пишет на страничке «ВОПРОС-ответ»: «Я просто обалдел, когда на днях увидел, что рядом с пресловутыми Табакерками появились холодильники с надписью «Лидское»! Я надеюсь, там будут продавать лидский квас и Пепси, который там разливают!? Или я не так понимаю? А если я не так понимаю, то меня переполняет возмущение по этому поводу!»

— Честно говоря, не совсем понял, что вызвало его возмущение? Разве плохо, что на остановке появились холодильники с прохладительными напитками, которые путешествующие могут приобрести, как говорят, не отходя от кассы? Или его возмутило, что кроме сигарет на остановке можно приобрести и пиво? По-моему, не следует изображать из себя ханжу. Истории известно хорошо, чем заканчивались запретительные меры в отношении алкоголя. Ко всему нужно подходить разумно.

— А вот Вова Мороз, Сергей Александрович, обращается с просьбой, скорее, не к Вам, а к начальнику ГАИ: «Наведите порядок с таксистами! Понабирали малолеток за руль, гоняют по городу как резаные, подрезают, создают аварийную обстановку, не соблюдают ПДД. И до каких пор по ул. 50 лет Октября, напротив рынка, тамошние жильцы будут на тротуаре стоянку авто устраивать – ни пройти, ни с коляской проехать?»

— ГАИ работает над этим вопросом. Только за июнь текущего года за нарушение ПДД три таких водителя такси лишены водительских прав. Что касается жильцов, использующих тротуар напротив торговых рядов ПК «Магистраль» в качестве автостоянки, то в случае установления подобных фактов, они также понесут ответственность в соответствие с Законом. Эта тема также поставлена на контроль перед сотрудниками ГАИ.

— Тот же Вова Мороз интересуется: «Какова ситуация с коронавирусом в городе и районе»?

— Ситуация стабилизировалась. Заболевание пошло на убыль. За вчерашний день, например, в больницу поступило всего 5 человек с пневмонией, Covid-19 у них не выявлено. Всего же в ЦРБ пролечено 647 пациентов с пневмонией. Взято 2979 тестов на Covid-19, выявлено 542 больных коронавирусной инфекцией, из них 141 – пенсионеры. Смертей непосредственно от коронавирусной инфекции не было. Умерли 12 человек от тяжелой органической патологии – рака, сердечно-сосудистых заболеваний – у которых был положительный тест на Covid-19.

— Сергей Александрович, на сайте газеты живое обсуждение вызвала информационная заметка “В Калинковичах ветер наломал дров” о последствиях природного катаклизма. Правда, комментаторы обсуждали не только суть природного явления, в итоге которого по городу были повалены и сломаны деревья, а и отношение служб и жителей города к зеленым насаждениям. Например, Валентина Иванова отметила: «Деревьев сажают много, но на этом и все. Посмотрите, сколько засохших саженцев в городе. Их ведь еще и поливать нужно, особенно первое время. Но об этом никто не заботится». А Сергей Курлович продолжает: «Была статья (в районке – И.Г.), как на окраине небольшого леса на перекрестке Самсонова — Загородная высадили 100 саженцев сосны взамен десятка спиленных взрослых сосен. Ну вот на днях посмотрел на это благородное дело. Выжило из них на общий взгляд процентов 5, а то и вообще ни одной. Просто все саженцы с иголками рыжего цвета, т.е. погибли. Ну пара штук под сомнением, но, видимо, тоже погибнут. И это из сотни саженцев. Кому нужны такие жесты доброй воли показушные?» Михаил же, продолжая тему опасности старых деревьев, задается вопросом: «Неужели такая большая проблема спилить эти старинные деревья и посадить молодые? Нужно ждать, пока кому-нибудь на голову или на машину упадет?» Сергей Курлович его опять дополняет: «Согласен! Декоративные кусты все сбрили лет 10 назад по всему городу. А эти старые ветхие кочерыги, которые внутри уже сгнили — оставили. Сейчас то их можно утилизировать с пользой — на щепу для ТЭЦ». Что вы скажете по данному поводу?

— Поддерживаю, коммунальщики очень инертно относятся к вопросу увеличения зеленых насаждений в Калинковичах. Посадили – и на том забыли. А ведь, чтобы деревца прижились, действительно их не только нужно регулярно поливать первое время, но не забывать об этом затем и в период жары. Видимо, следует усилить спрос за этой работой рублем. Посадили – назначен ответственный приказом по уходу за насаждениями – не досмотрел, пропало дерево – восстанови за собственный счет. Тогда, думаю, будет другой результат. Это, что касается коммунальщиков.

А вот относительно жильцов ул. Загородной, которых в пример привел Сергей Курлович, здесь, как говорится, сработал принцип – ни себе, ни людям. Я помню, как мы проводили там собрание по поводу привязки многоэтажного дома. Но жильцы воспротивились, мол, зеленая зона, нельзя ее разрушать, сами насадим дополнительно деревьев и будем чистоту и красоту соблюдать. На деле получилось прямо противоположное. И многоэтажку не возвели, и про чистоту с красотой забыли. Отцепного посадили саженцы сосны, так они все недосмотренные и умерли на корню. Неспроста в народе говорят: «Языком болтать – не мешки таскать».

Согласен также с тем, что у нас в городе, в принципе, как и во многих сельских населенных пунктах района, имеется достаточное количество аварийных деревьев, которые необходимо по возможности удалить в ближайшее время, посадив на их месте новые саженцы. И работу эту мы регулярно проводим. Вот и нынешней осенью коммунальщики вплотную займутся высокорослыми тополями по ул. 50 лет Октября в Калинковичах, деревьями, представляющими опасность в других микрорайонах города и сельских населенных пунктах района. Одновременно будут осуществляться новые зеленые насаждения. Например, только за весну 2020 года в районе высажено 14 502 деревьев и 110 кустарников.

Беседовал Иван ГАРИСТ.