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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заболевшие COVID-19 смогут проголосовать на закрытых участках Завтра - основной день голосования. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Выполнить свой гражданский долг смогут и заболевшие...

Завтра - основной день голосования. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера.Выполнить свой гражданский долг смогут и заболевшие коронавирусной инфекцией. В каждом стационаре созданы специальные закрытые участки. Члены избирательной комиссии (это медработники) доставят урну в “грязную” зону, где избиратели смогут принять участие в выборах. Пациентов привезут машины скорой помощи. Для заболевших организован отдельный вход.Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:Контактам первого уровня, находящимся под наблюдением специалиста, были выданы памятки по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований во время голосования. Также избиратели получили перчатки и маски.