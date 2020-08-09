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Пенсионеры из Пинска, перенёсшие ковидную пневмонию, отдохнули в санатории без очереди. Кому ещё положена внеочередная путёвка?
09.08.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Анне Михайловне Щуке из Пинска 73 года, ее мужу Александру Михайловичу на днях исполнится 80 лет. Сама она 40 лет отработала в роддоме, ее супруг — бывший инженер. Нынешняя весна стала испытанием для обоих: заразились коронавирусом, который осложнился пневмонией.
Поскольку Анна Михайловна — медик, то соблюдению мер предосторожности во время пандемии придавала первостепенное значение и требовала этого от близких. Ограничили контакты, пользовались медицинскими масками, обрабатывали руки антисептиком. Но, увы, не убереглись.
У Анны Михайловны воспалительный процесс охватил все левое легкое и верхушку правого, у мужа были небольшие очаги поражения. Но из-за того что мужчина перенес инфаркт, общее состояние у него было более тяжелое. Пили три вида антибиотиков, несколько раз в сутки получали кислородную поддержку. Три недели провели в больнице, а потом еще 20 дней долечивались дома. Кашля уже почти не было, но беспокоила слабость. От участкового врача супруги узнали, что могут оздоровиться в санатории «Ясельда».
Оправдались ли ожидания супругов от санаторного лечения?
Прошу собеседницу сравнить свое состояние до и после лечения.
После 18 дней отдыха Анна Михайловна утверждает, что чувствует себя «почти здоровым человеком».
По словам главврача санатория Светланы Боровковой, размещение всех отдыхающих в основном одноместное. Исключение делают только для супругов или лиц, сопровождающих инвалидов. Противоэпидемические мероприятия в санатории сохраняют свою актуальность. Для персонала и отдыхающих обязательно ношение масок, особенно в первые пять дней. К слову, отдыхающим их выдают. Трижды в день измеряют температуру. Групповые методы лечения временно исключены. На экскурсии и другие культурные мероприятия отдыхающих возят только в пределах Пинского района, при этом транспорт санатория обрабатывается дезинфицирующими средствами. Принцип дистанцирования соблюдается и в столовой. В лифтах ездят преимущественно по одному человеку. Помещения обрабатываются дезинфектантами не менее 1 раза в день.
Главврач отмечает: в связи с противоэпидемическими мерами наполняемость санатория сейчас вдвое меньше. При работе в обычном режиме «Ясельда» может одновременно оказывать услуги 150 отдыхающим. Но и сейчас есть желающие отдохнуть здесь за полную стоимость — за свой счет оздоравливаются около 20 человек. Проживание в одноместном номере, питание и лечение обходится в среднем 55 рублей в сутки. Однако, поскольку у санатория социальный профиль, 80 процентов его загрузки — за счет льготных категорий граждан: здесь укрепляют здоровье ветераны войны и труда, граждане с I и II группами инвалидности.
В Министерстве труда и соцзащиты напомнили, что внеочередное оздоровление пожилых граждан, перенесших коронавирусную пневмонию, организовано в трех санаториях: «Белой веже» (Каменецкий район), «Ясельде» (Пинский район) и «Березине» (Борисовский район).
На льготное оздоровление в них имеют право две основные категории граждан: неработающие инвалиды I и II групп (им разрешено 1 раз в 2 года пройти санаторно-курортное лечение бесплатно) и неработающие ветераны труда — по очереди по льготной стоимости (15—20 процентов от стоимости путевки в зависимости от дохода). Если эти категории граждан переболели пневмонией, ассоциированной с COVID-19, то они получают право оздоровления без очереди независимо от того, когда последний раз были в санатории. При этом после выздоровления от ковидной пневмонии должно пройти не менее месяца. В этом главное отличие внеочередного оздоровления от бесплатного долечивания (восстановительного лечения), когда человек сразу из стационара едет в санаторий. Кроме того, при внеочередном оздоровлении человек сам обращается за путевкой — к специалисту представительства Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению по месту жительства (при долечивании его направляет в санаторий медучреждение). Долечивание в санатории в основном организуют одиноким и одиноко проживающим пожилым людям, у которых после выписки из медучреждений нет рядом близких, готовых о них заботиться.
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