Пенсионеры из Пинска, перенёсшие ковидную пневмонию, отдохнули в санатории без очереди. Кому ещё положена внеочередная путёвка?

Источник материала: Полесская правда





Анне Михайловне Щуке из Пинска 73 года, ее мужу Александру Михайловичу на днях исполнится 80 лет. Сама она 40 лет отработала в роддоме, ее супруг — бывший инженер. Нынешняя весна стала испытанием для обоих: заразились коронавирусом, который осложнился пневмонией.

Поскольку Анна Михайловна — медик, то соблюдению мер предосторожности во время пандемии придавала первостепенное значение и требовала этого от близких. Ограничили контакты, пользовались медицинскими масками, обрабатывали руки антисептиком. Но, увы, не убереглись.

У Анны Михайловны воспалительный процесс охватил все левое легкое и верхушку правого, у мужа были небольшие очаги поражения. Но из-за того что мужчина перенес инфаркт, общее состояние у него было более тяжелое. Пили три вида антибиотиков, несколько раз в сутки получали кислородную поддержку. Три недели провели в больнице, а потом еще 20 дней долечивались дома. Кашля уже почти не было, но беспокоила слабость. От участкового врача супруги узнали, что могут оздоровиться в санатории «Ясельда».

— Мы с энтузиазмом восприняли это предложение, — не скрывает Анна Михайловна. — Во-первых, санаторий расположен в нашем районе, без проблем добрались туда на рейсовом автобусе, а на остановке нас уже ожидал транспорт санатория, который доставил прямо к входу в здание. Во-вторых, оздоровление в течение 18 дней нам почти ничего не стоило. У супруга инвалидность, поэтому его путевку с проживанием, питанием и лечением нам предоставили полностью за бюджетный счет. А я оплатила процент от стоимости, это около 70 рублей.

Оправдались ли ожидания супругов от санаторного лечения?

— Прекрасный санаторий, хорошее питание, живописное место, отличные специалисты, большая водолечебница, — перечисляет положительные моменты Анна Михайловна. — Жаль, что нам из-за медицинских противопоказаний нельзя было в бассейне плавать. Зато очень понравился массаж. Хотим на следующий год приехать сюда снова.

Прошу собеседницу сравнить свое состояние до и после лечения.

— Я-то понимаю, насколько серьезное само по себе это заболевание — пневмония, — говорит Анна Михайловна. — А для нашего возраста оно и жизни угрожает. Молодые, по 30–40 лет пациенты, которые с нами лежали в одном отделении, поправлялись быстро — уже через неделю выписывались, а у нас восстановительные процессы шли медленно, не так, как хотелось бы. И когда мы приехали в санаторий, еще чувствовали слабость, ощущали проблемы с дыханием. Но барокамера, лечебная дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, правильное дыхание сделали свое дело… Воздух здесь какой — для наших легких просто целебный бальзам!

После 18 дней отдыха Анна Михайловна утверждает, что чувствует себя «почти здоровым человеком».

— Дома это состояние еще протестируем в режиме физических нагрузок! — бодро говорит она.

По словам главврача санатория Светланы Боровковой, размещение всех отдыхающих в основном одноместное. Исключение делают только для супругов или лиц, сопровождающих инвалидов. Противоэпидемические мероприятия в санатории сохраняют свою актуальность. Для персонала и отдыхающих обязательно ношение масок, особенно в первые пять дней. К слову, отдыхающим их выдают. Трижды в день измеряют температуру. Групповые методы лечения временно исключены. На экскурсии и другие культурные мероприятия отдыхающих возят только в пределах Пинского района, при этом транспорт санатория обрабатывается дезинфицирующими средствами. Принцип дистанцирования соблюдается и в столовой. В лифтах ездят преимущественно по одному человеку. Помещения обрабатываются дезинфектантами не менее 1 раза в день.

Главврач отмечает: в связи с противоэпидемическими мерами наполняемость санатория сейчас вдвое меньше. При работе в обычном режиме «Ясельда» может одновременно оказывать услуги 150 отдыхающим. Но и сейчас есть желающие отдохнуть здесь за полную стоимость — за свой счет оздоравливаются около 20 человек. Проживание в одноместном номере, питание и лечение обходится в среднем 55 рублей в сутки. Однако, поскольку у санатория социальный профиль, 80 процентов его загрузки — за счет льготных категорий граждан: здесь укрепляют здоровье ветераны войны и труда, граждане с I и II группами инвалидности.

В Министерстве труда и соцзащиты напомнили, что внеочередное оздоровление пожилых граждан, перенесших коронавирусную пневмонию, организовано в трех санаториях: «Белой веже» (Каменецкий район), «Ясельде» (Пинский район) и «Березине» (Борисовский район).

На льготное оздоровление в них имеют право две основные категории граждан: неработающие инвалиды I и II групп (им разрешено 1 раз в 2 года пройти санаторно-курортное лечение бесплатно) и неработающие ветераны труда — по очереди по льготной стоимости (15—20 процентов от стоимости путевки в зависимости от дохода). Если эти категории граждан переболели пневмонией, ассоциированной с COVID-19, то они получают право оздоровления без очереди независимо от того, когда последний раз были в санатории. При этом после выздоровления от ковидной пневмонии должно пройти не менее месяца. В этом главное отличие внеочередного оздоровления от бесплатного долечивания (восстановительного лечения), когда человек сразу из стационара едет в санаторий. Кроме того, при внеочередном оздоровлении человек сам обращается за путевкой — к специалисту представительства Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению по месту жительства (при долечивании его направляет в санаторий медучреждение). Долечивание в санатории в основном организуют одиноким и одиноко проживающим пожилым людям, у которых после выписки из медучреждений нет рядом близких, готовых о них заботиться.