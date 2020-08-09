|
Дмитрий Шевцов: когда дети видят голосование, в котором участвуют взрослые люди, они понимают, что родителям небезразлично будущее
09.08.2020 08:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многие белорусы решили не откладывать на воскресенье то, что можно сделать заблаговременно. Ведь речь о самом главном – будущем нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому многие воспользовались своим электоральным правом накануне. Как прошло досрочное голосование в столице, какой была явка, расскажет наш гость. В студии – Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси.
Процент явки, который был и ранее, на предыдущих президентских выборах, он, в принципе, соответствовал сегодняшнему духу
Илона Волынец, СТВ:
Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:
Илона Волынец:
Дмитрий Шевцов:
На мой взгляд, призыв не голосовать досрочно абсолютно абсурден
Илона Волынец:
Дмитрий Шевцов:
В этом году мы даже обеспечили возможность проголосовать людям, которые болеют коронавирусной инфекцией. Мы обеспечили максимальную доступность любому человеку – будь то инвалид-колясочник, лежачий пациент, больной коронавирусной инфекцией. И поэтому досрочное голосование – оно абсолютно нормальное.
Есть люди, которые уезжают в отпуск, привязаны к билетам, к примеру. Есть люди, которые уезжают в командировку, уедут на выходные, к родителям, просто за город. Да, он хочет оставить свой голос – он должен воспользоваться правом прийти в другой день, в отличие от основного дня голосования. И поэтому испокон века существует досрочное голосование – это норма абсолютно.
Единичные случаи и каких-то таких явных провокаций, слава богу, нет
Илона Волынец:
Дмитрий Шевцов:
У них уже заготовлен сразу документ, в котором они будут оспаривать всё что угодно
Илона Волынец:
Дмитрий Шевцов:
Я вот, знаете, всегда привожу пример. Когда я присутствовал на одном из избирательных участков на прошлых выборах, где находились 16 наблюдателей, для того, чтобы посмотреть, как происходит подсчёт голосов. Подсчёт голосов прошёл великолепно, абсолютно без сучка и задоринки, на высоком уровне. Международные наблюдатели, которые присутствовали, они сказали: «Вот, на самом деле очень хорошо». Как только закончился подсчёт голосов и оформили протокол, некоторые наблюдатели сразу достали заготовленные жалобы и передали их председателю. То есть они уже изначально пришли с этими жалобами. И как будет проводиться подсчёт, как будет проводиться в основной день, на предварительном голосовании – у них уже заготовлен сразу документ, в котором они будут оспаривать всё что угодно.
Максимально получить удовольствие от процесса голосования
Илона Волынец:
Дмитрий Шевцов:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Шевцов: когда дети видят голосование, в котором участвуют взрослые люди, они понимают, что родителям небезразлично будущее
Новости Беларуси. Многие белорусы решили не откладывать на воскресенье то, что можно сделать заблаговременно. Ведь речь о самом главном – будущем нашей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)