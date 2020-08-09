Лукашенко про коронавирус: Болезнь излечимая, но противная

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами после голосования на выборах поделился личным опытом преодоления коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что молодежь и люди без сопутствующих заболеваний в основном легко переносят инфекцию. А вот людям постарше, безусловно, следует соблюдать меры профилактики.

Президент также рассказал о том, что данная тема затрагивалась во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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