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Лукашенко про коронавирус: Болезнь излечимая, но противная

09.08.2020 12:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко про коронавирус: Болезнь излечимая, но противная

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами после голосования на выборах поделился личным опытом преодоления коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что молодежь и люди без сопутствующих заболеваний в основном легко переносят инфекцию. А вот людям постарше, безусловно, следует соблюдать меры профилактики.

Президент также рассказал о том, что данная тема затрагивалась во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами после голосования на выборах поделился личным опытом преодоления коронавируса. Об...
 
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