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«Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1

09.08.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

«Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №19 августа, в день выборов Президента Республики Беларусь, корреспондент районной газеты «Кліч Радзімы” посетила участок для голосования №1 в городском поселке.

— Активность избирателей у нас достаточно высокая, — отметил председатель участковой комиссии Станислав Стома. — Работает также выездная комиссия по выборам, так как были поданы заявки местными жителями, которые по разным причинам не могли прийти на избирательный участок. Им была предоставлена возможность проголосовать на дому.

Мы поинтересовалась у избирателей: «Что значат для Вас выборы Президента Республики Беларусь?»

Светлана Климза и Валерия Святская:

— Выборы – это важный этап в развитии государства. Сегодня мы выбираем наше будущее. Чувство, когда ты исполняешь свой гражданский долг — непередаваемое. Надеемся, что наш голос поможет выбрать достойного человека, который будет неравнодушен к проблемам нашей страны.

Павел Ходасевич:

— Пропустить одно из важнейших для страны политических событий просто не мог. Я голосую за мир, чистое небо над нашей страной, справедливость, достойную жизнь людей.

Семья Войтехович:

— Считаю, что каждый человек, белорус, должен исполнить свой гражданский долг. Выбираем мы не просто человека, мы выбираем будущее. Вот и наших детей к этому приучаем, чтобы знали – на выборы ходить нужно всегда. Мы выбираем ни много ни мало будущее своей страны.

Необходимо отметить, что в этот день на площади у районного центра культуры с небольшим интервалом проходили праздничные концерты. Выступали самодеятельные артисты, детские коллективы, цирковой коллектив «Мечта». Работали аттракционы и батут для детей, для любителей стрельбы по мишеням – тир. Также в фойе РЦК находился медработник Шарковщинской ЦРБ, у которого все желающие могли проверить своё артериальное давление, узнать вес и измерить количество кислорода в крови.

Елена АНАНИЧ.

«Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1 «Сегодня мы выбираем наше будущее» — репортаж с избирательного участка №1

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