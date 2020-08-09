Выборы-2020: активное голосование проходит в Москве

Источник материала: ОНТ

Активно сегодня отдают свои голоса за кандидатов в президенты и наши соотечественники за рубежом. В 36 государствах за пределами Беларуси организовано 44 участка для голосования. Один из них в столице России – Москве.

Голосование в Москве – это самый крупный избирательный участок, организованный за рубежом, который всегда проходит очень активно. Только в основном списке – те белорусы, которые состоят на консульском учете. Это почти 700 человек. Но и в дни досрочного голосования, и в основной день, уже понятно, что голосующих будет гораздо больше. И здесь, в Москве, и еще на двух участках, которые открылись в России – в Санкт-Петербурге и Калининграде. Причин здесь несколько: это и традиционно высокий интерес белорусов к электоральной кампании и, как ни странно, коронавирус. Очень много белорусов после закрытия российской стороной границы вынуждены находиться здесь: из-за прекращения транспортного сообщения у наших граждан практически нет возможности выехать домой. А значит, голосовать они приходят в наши диппредставительства.

Очередь перед посольством Беларуси в Москве выстроилась еще задолго до открытия участков. Первым в основной день голосования проголосовал Посол Беларуси в России Владимир Семашко. Кстати, в Москве это давняя традиция: руководители посольства всегда приходят на избирательный участок в 8 утра. Так дипломаты показывают пример соотечественникам. Хотя по опыту прошлых лет можно сказать, что для многих белорусов «право голоса» - это не пустой звук. Особенно сейчас, когда сложная ситуация в мире, штормит экономику и иногда искрит и в белорусско-российских отношениях. И от таких электоральных кампаний и зависит, сможем ли мы все это преодолеть

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: «Голосование, особенно президентское – это чрезвычайно важно. Это важно, чем будет жить наша нация, кем будут наши дети на этой территории, в этой стране. Они будут сами определяться, свою судьбу или кто-то им будет говорит: «живи так или так». Мы белорусы должны сами определить и пока у нас все это получается».

Все участки в России расположены в посольстве и консульствах. По дипломатическим правилам, это территория Беларуси. И сегодня эта связь с Родиной заметна невооруженным глазом. Все выглядит так же, как и на любом участке в нашей стране: информационные материалы, опечатанные урны, национальные паспорта. Разве что санитарные меры чуть жестче. По всей России еще действует, так называемый, режим самосохранения. То есть, маски, перчатки, дезинфекторы и социальное дистанцирование – это не прихоть посольства, а правила страны пребывания. Для каждого голосующего даже выдают индивидуальную ручку, чтобы ни о чем не беспокоиться, а просто осознанно делать выбор.

На участках в наших диппредставительствах работают международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ и исполкома СНГ. Никаких нарушений на данный час не зафиксировано.

Пик избирательной активности здесь в российской столице ожидают как раз в эти часы. Москва не любит просыпаться рано, особенно в выходные. А для тех, кто исполнит свой гражданский долг, весь день работает кафе, где белорусов будут угощать нашими деликатесами. Правда, опять из-за того же коронавируса, полакомиться можно только продуктами в промышленной упаковке.

Избирательные участки в Москве и Санкт-Петербурге закроются одновременно с белорусскими. На час позже (с учетом часовой разницы с Беларусью) голосование закончится в Калининграде. И уже примерно к десяти вечера предварительные результаты голосования по каналам дипломатической почты будут переданы в Центризбирком.

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