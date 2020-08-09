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9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2

09.08.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2Корреспондент районной газеты побывала на участке для голосования № 2 и поинтересовалась у избирателей: «Что значат для Вас выборы Президента Республики Беларусь?»

Алла Ледник:

— Для меня выборы – это праздник. Я всегда прихожу на избирательный участок как на праздник и голосую сердцем.

Семья Хрол:

— У нас сегодня праздничное настроение. Нас переполняют положительные эмоции. На пороге избирательного участка звучит живая музыка, поют артисты Шарковщинской детской школы искусств. В фойе бойко ведется торговля. На выборы люди идут семьями. Приходят и бабушки с внуками. Считаем, что каждый должен прийти на выборы. Сегодня мы выбираем будущее для себя, наших детей и внуков. Мы любим Беларусь, мы любим свою малую родину. Гордимся всеми достижениями как страны, так и нашего региона в целом.

Анастасия Стрижнева:

— Сегодня я голосую впервые. Приятно, что на память об этом важном событии у меня останется символический подарок, который мне вручили на избирательном участке. На выборах мы выбираем будущее Беларуси. Вот и я внесла свой вклад и отдала голос за наиболее достойного, на мой взгляд, кандидата.

Светлана Фотина с дочерью Миланой:

— На выборы мы специально приехали из другого города, чтобы проголосовать по месту жительства и выполнить свой гражданский долг. Я голосую, чтобы наши дети жили в мирной и процветающей стране.

Семья Булкиных:

— Мы пришли на выборы всей семьей. Ведь выборы – это важный этап в развитии государства. Мы голосуем за то, чтобы в нашей стране продолжались перемены в лучшую сторону, за стабильность, честность и искренность перед народом, за соблюдение Конституции и законов государства.

— Люди сегодня активно приходят к нам целыми семьями, – отметил председатель избирательной комиссии участка для голосования № 2 Иван Лабуть, — взрослые избиратели приводят с собой детей, внуков. На нашем участке соблюдаются все необходимые противоэпидемиологические меры, окна раскрыты на проветривание, проводится дезинфекция, участковая комиссия, наблюдатели все в масках.

Елена АНАНИЧ

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2

 

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2

 

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь: репортаж с избирательного участка №2

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