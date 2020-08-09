|
Два участка в Минске закрывали на дезинфекцию
09.08.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В средней школе № 49 в Минске на участках для голосования № 38 и № 39 проводили дезинфекцию.
— Сейчас закрыли дверь в школу. Не запускают людей, только выпускают. Будут делать дезинфекцию, как все выйдут — 10 минут, — написали читатели TUT.BY.
На участке № 39 подтвердили, что дезинфекция действительно была, участок уже открыт для голосования. Во время дезинфекции мыли пол, протирали кабинки и ручки, которыми пользуются избиратели для голосования.
На 38-м участке также отметили, что дезинфекция заняла не более 10 минут, протирали столы, кабинки, пол. В течение дня, когда наплыв избирателей не такой большой, поверхности также протирались.
В
На 9 августа в Беларуси
С начала пандемии умерли 587 пациентов (плюс два пациента за сутки).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В средней школе № 49 в Минске на участках для голосования № 38 и № 39 проводили дезинфекцию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)