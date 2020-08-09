Два участка в Минске закрывали на дезинфекцию

Источник материала: Tut.by

В средней школе № 49 в Минске на участках для голосования № 38 и № 39 проводили дезинфекцию.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Сейчас закрыли дверь в школу. Не запускают людей, только выпускают. Будут делать дезинфекцию, как все выйдут — 10 минут, — написали читатели TUT.BY.

На участке № 39 подтвердили, что дезинфекция действительно была, участок уже открыт для голосования. Во время дезинфекции мыли пол, протирали кабинки и ручки, которыми пользуются избиратели для голосования.

На 38-м участке также отметили, что дезинфекция заняла не более 10 минут, протирали столы, кабинки, пол. В течение дня, когда наплыв избирателей не такой большой, поверхности также протирались.

В рекомендациях Минздрава также указано, что на участках не реже шести раз в

течение дня выборов должны обрабатывать дезинфицирующими средствами дверные ручки, перила, поверхности в кабинах для голосования, столы и иных контактные поверхности. Рекомендации связаны с эпидемиологической обстановкой в стране по коронавирусу.

На 9 августа в Беларуси зарегистрированы 68 850 человек с положительным тестом на COVID-19 (плюс 112 за сутки), выздоровели и выписаны 64 935 пациентов (плюс 191 человек за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

С начала пандемии умерли 587 пациентов (плюс два пациента за сутки).