Российский наблюдатель: «Белорусы активно участвуют в выборах»





Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственном строительству, а также представитель группы международных наблюдателей в составе миссии СНГ Александр Башкин поделился с корреспондентом МЛЫН.BY мнением о ходе выборов Президента Беларуси.

— Какие впечатления от избирательной кампании?

— Хоть мы только начали работу, впечатления положительные. Хотел бы отметить три важных фактора. Первый — праздничная атмосфера. Избиратели, наблюдатели, члены участковых комиссий — все с хорошим настроением. Второй — соответствие требованиям национального избирательного законодательства и международным наблюдательным стандартам. Никаких расхождений я не встретил. Третий — явка. На участке много людей и они продолжают идти. То количество человек, которые уже посетили избирательные участки, говорит о том, что белорусы активно участвуют в выборах.

— Оцените атмосферу, которая сейчас царит в Беларуси?

— Скажу так: как представитель группы международных наблюдателей я могу оценивать только те позиции, которые передо мной стоят в рамках миссии. Но как гражданин России, признаюсь, что с большим удовольствием приезжаю в вашу страну. У меня отсюда родом отец, так что Беларусь для меня не чужая.

— Насколько избирательная кампания по выборам Президента Беларуси похожа на голосование по поправкам в Конституцию, которое не так давно прошло в России?

— Это разные виды избирательного процесса, схожее только одно — специфика. Например, цель — выяснить отношение граждан страны к происходящему процессу. Плюс в этом году опробовали практику голосования в течение нескольких дней. Считаю, это позитивный момент, который создает удобства для избирателей, а в условиях пандемии коронавируса еще и разграничивает потоки людей, дабы не получалось массовых скоплений. Вообще, считаю, что на любых выборах людям должно быть удобно, комфортно и прозрачно.

Виктор Шинкевич

Фото и видео: Екатерина Сейнова